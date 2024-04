Pożar w metrze! Ewakuacja pasażerów, 5 stacji zamkniętych

Do incydentu doszło około godziny 16:40. Ze wstępnych informacji wynika, że zapalił się układ hamulcowy. Pierwszy do gaszenia pożaru ruszył maszynista. W tym czasie pasażerowie ewakuowali się ze składu pociągu i ze stacji. Więcej przekazał „Super Expressowi” st. kpt. Bartosz Bajorek. - Podczas dojeżdżania do stacji doszło do zapłonu mechanizmu hamulcowego. Maszynista zdołał dojechać do stacji i rozpoczął akcję gaśniczą – powiedział oficer prasowy stołecznej straży pożarnej.

Na portalu wtp.waw.pl pojawił się komunikat o utrudnieniach:

Z przyczyn technicznych na stacji Księcia Janusza występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linia M2. Wyłączone z ruchu: BEMOWO, ULRYCHÓW, KSIĘCIA JANUSZA, MŁYNÓW, PŁOCKA.

Pociągi linii M2 kursują w pętli Rondo Daszyńskiego – Bródno.

Trwa uruchamianie komunikacji zastępczej na trasie:

Rondo Radia Wolna Europa – Górczewska – Płocka – Kasprzaka – Prosta – rondo Daszyńskiego.

Autobusy zatrzymują się na przystankach w pobliżu stacji metra.

Jak informują strażacy, maszyniście udało się opanować ogień przed przyjazdem służb. - Sprawdzamy i upewniamy się, że pożar został skutecznie ugaszony. Ruch pociągów pozostaje wstrzymany w obu kierunkach, jednak akcja wkrótce dobiegnie końca - powiedział st. kpt. Bajorek. Jak informuje nasz reporter w pobliżu stacji zjawiło się 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.