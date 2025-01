i Autor: Shutterstock, Marek Kudelski/Super Express Pracownice Biedronki w Radzyminie pod Warszawą uratowały życie młodemu mężczyźnie, który doznał ataku hipoglikemii, zdj. ilustracyjne

"Chce się żyć"

Pracownice Biedronki spod Warszawy uratowały życie młodemu mężczyźnie! Poruszające słowa świadka

Pracownice Biedronki w Radzyminie pod Warszawą uratowały życie młodemu mężczyźnie, który doznał ataku hipoglikemii. Do zdarzenia doszło w piątek, 17 stycznia. Jak relacjonuje świadek, poszkodowany trzymał w ręce tabliczkę czekolady, ale nie miał już nawet siły, by ją ugryźć. Kobiety pospieszyły na pomoc, nie pozwalając mu zasnąć i podając butelkę coca-coli, by podnieść poziom cukru.