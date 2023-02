Metro w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiedział 5 linii

Od dłuższego czasu pojawiały się informacje o pracach nad koncepcją dla nowych linii metra w Warszawie. Nie było jednak oficjalnego potwierdzenia i konkretów. W końcu jednak włodarz miasta zabrał w tej sprawie głos. - Chcemy by w 2050 roku ponad połowa warszawiaków miała niedaleko od własnego domu wejście do stacji metra - zapowiedział na konferencji prasowej w poniedziałek (13 lutego) Rafał Trzaskowski. Prezydent pochwali się gotową już mapką nowych połączeń. - Nowa siatka transportu szynowego znajdzie się w nowym Studium Zagospodarowania Warszawy. Dokument powstawał przez ostatnie lata, wykonano setki analiz i wkrótce otrzymają go urzędnicy do zaopiniowania, a w czerwcu zostanie wyłożony do konsultacji z warszawiakami - kontynuował prezydent Warszawy. Zgodnie z dokumentami, które pokazał Rafał Trzaskowski trzecia linia ma połączyć Pragę i Ochotę, czwarta - z Tarchomina na Wilanów i piąta - z Gocławka na Szamoty w Ursusie. Plany są ambitne. Tam, gdzie nie dojedzie metro, ma dojechać tramwaj. Takie połącznie powstaje na Wilanowie. Planowane są tez na Gocław i Białołękę.

Trzaskowski: Nie będzie metra bez pieniędzy z Unii

Jednak prezydent twierdzi, że wszystkie wielkie plany rozbudowy metra spalą na panewce, jeśli rząd i UE nie dadzą Warszawie funduszy. Kilka tygodni temu okazało się, że trzecia linia metra ma bardzo słabe wskaźniki dotyczące potoków pasażerskich, gorsze od planowanej czwartej linii. Istnieje więc ryzyko, że Unia odmówi wsparcia dla tej inwestycji. - Wszystkie zaplanowane linie mają wystarczające wskaźniki, by fundusze z UE otrzymać - zapewnia Rafał Trzaskowski. - Ale ryzyko istnieje zawsze. Najbardziej pewne są pieniądze z funduszu spójności, o których sam rozmawiałem w Brukseli i mam zapewnienie, że one będą. Drugie źródło to Krajowy Plan Odbudowy (KPO), a tu rząd nadal nie podał szczegółów i pojawiają się kolejne wersje, wciąż zatem nie wiemy, czy Warszawa może liczyć na to wsparcie - dodaje prezydent. Czy zatem nie lepiej zacząć budowę od linii Tarchomin-Wilanów? Wówczas stracilibyśmy ten czas, który został poświęcony na przygotowanie trzeciej linii. Ruszamy z przygotowaniami do czwartej i będziemy te prace prowadzić równolegle - tłumaczy prezydent. Niestety, konkretnych terminów rozpoczęcia budowy nowych linii podać na razie nie chce.

Poniżej zamieszczamy oficjalną mapę nowych połączeń 5 linii metra:

i Autor: UM Warszawa Prezydent Rafał Trzaskowski naprawdę to powiedział. Pięć linii metra w Warszawie! Padła data