Próbował włamać się do mieszkania, wpadł w ręce wolskich policjantów

Włamywacz ujęty na Woli

Było południe, kiedy do wolskiej komendy policji wpłynęło pilne zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który z podejrzanymi intencjami kręcił się w okolicy jednego z bloków mieszkalnych i najprawdopodobniej próbował włamać się do mieszkania. Funkcjonariusze pojawili się na miejscu zdarzenia w ciągu kilku minut. Podbiegając do klatki schodowej, ich uwagę natychmiast przykuł mężczyzna, który pospiesznie usiłował otworzyć drzwi, aby jak najszybciej opuścić budynek. Policjanci, widząc jego nerwowe zachowanie, niezwłocznie podjęli wobec niego czynności.

Funkcjonariusze nie dali wiary jego chaotycznym tłumaczeniom. Przeprowadzili dokładne przeszukanie, w wyniku którego okazało się, że 20-latek miał przy sobie narzędzia, które mogły służyć do włamania. Co więcej, podczas kontroli osobistej, okazało się, że mężczyzna posiadał również narkotyki w postaci mefedronu i marihuany.

20-latek został zatrzymany, a policjanci natychmiast rozpoczęli ustalanie wstępnych okoliczności całego zdarzenia. Dochodzeniowcy zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, skrupulatnie zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem oraz posiadania narkotyków. Teraz grozi mu surowa kara – do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak skutecznie chronić swoje mienie przed włamywaczami?

Aby zminimalizować ryzyko stania się ofiarą włamania, należy podjąć szereg działań prewencyjnych. Przede wszystkim, bądźmy czujni i zwracajmy uwagę na nieznane nam osoby kręcące się po klatkach schodowych i w pobliżu bloków, nie tylko w godzinach pracy, wieczorem i w nocy, ale również w trakcie dnia. Interesujmy się nimi, pytajmy, czego szukają, i starajmy się zapamiętać ich wygląd. Nasze spostrzeżenia mogą okazać się niezwykle pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy.

Pamiętajmy! Jeśli tylko poweźmiemy przypuszczenie o możliwym włamaniu, niezwłocznie wybierzmy numer 112 i przekażmy stosowne informacje Policji. Nasza szybka reakcja i postawa obywatelska mogą dzisiaj uchronić przed stratą naszego sąsiada, a jutro to on może okazać się pomocny, kiedy złodzieje spróbują zagarnąć należące do nas mienie. Współpraca społeczności lokalnej jest kluczowa w walce z przestępczością.

