Próbowali przemycić gazy cieplarniane w ciężarówce. Zabezpieczono ponad 4000 butli

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, w ramach rutynowych działań, zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy w jednej z podwarszawskich miejscowości. Jak się okazało, był to początek odkrycia na szeroką skalę nielegalnego procederu.

W naczepie pojazdu znajdowało się aż 40 palet, na których umieszczono 1340 butli z czynnikiem chłodniczym. Substancja ta jest powszechnie wykorzystywana do napełniania układów klimatyzacji w pojazdach i budynkach. Jak ustalili funkcjonariusze, przewóz odbywał się z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Kontrola nie zakończyła się na zatrzymanym pojeździe. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić również posesję, z której wyjechała ciężarówka. To, co odkryli na miejscu, zszokowało wszystkich obecnych.

W magazynie znajdowało się 2845 butli z identyczną zawartością, co w zatrzymanym pojeździe. Dodatkowo, w pomieszczeniu składowano palety ze zużytymi butlami.

Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 4 tysiące butli, o łącznej wadze 42 ton. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na kwotę przekraczającą 4 miliony złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za usunięcie czynnika klimatyzacji spod dozoru celnego oraz nielegalny obrót towarem akcyzowym, sprawcom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Naczelnik MUCS w Warszawie, który będzie ustalał wszystkie okoliczności związane z nielegalnym procederem.

Czynniki chłodnicze, takie jak te zabezpieczone przez KAS, są powszechnie stosowane w układach klimatyzacji. Niestety, należą one do grupy tzw. gazów cieplarnianych, które mają negatywny wpływ na warstwę ozonową Ziemi.

Z uwagi na ich szkodliwość, import, przywóz, produkcja oraz użycie są ściśle ewidencjonowane i podlegają szeregowi zakazów oraz ograniczeń. Legalny obrót gazem chłodniczym wymaga posiadania specjalnych pozwoleń i kontyngentów, a także zapłaty należności w postaci cła i podatku VAT.

