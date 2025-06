Prognoza pogody Warszawa. Przyjdą gwałtowne burze i ochłodzenie. Szczegóły!

RCB ostrzega. Silne burze i grad w Warszawie. Gwałtowne gradobicia i wichury w stolicy

W poniedziałek, (23 czerwca) Warszawę nawiedzi potężny front burzowy. Ostrzeżenie drugiego stopnia (pomarańczowe) obowiązuje od godziny 15 do północy. Prognozy wskazują na możliwość bardzo silnych opadów deszczu oraz porywów wiatru osiągających nawet 90 km/h. Lokalnie może również wystąpić grad.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y alarmowe do mieszkańców, apelując o zabezpieczenie mienia, unikanie parkowania pod drzewami oraz nieprzebywanie na otwartej przestrzeni podczas burzy. − Przygotuj się na możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty pogodowe − czytamy.

Na tym jednak nie koniec…. Równolegle wydano także żółte ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące rejonu Wisły od Dęblina do ujścia Narwi. Intensywne opady mogą spowodować gwałtowne wzrosty poziomu wody w mniejszych ciekach wodnych, co niesie ryzyko lokalnych podtopień.

IMGW ostrzega przed możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych w przypadku wyjątkowo intensywnych opadów punktowych.

Wtorek (24 czerwca) przyniesie znaczną poprawę pogody. Temperatury spadną do przyjemnych 23 stopni Celsjusza, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Opady nie są przewidywane, co pozwoli mieszkańcom odetchnąć po burzowej zawierusze. To dobra okazja do nadrobienia aktywności na świeżym powietrzu, choć warto pamiętać, że grunt może być nadal nasiąknięty wodą, a niektóre ulice mogą pozostać mokre.

Środa (25 czerwca) to z kolei powrót typowej kapryśnej aury. Możliwe są przelotne opady deszczu, a temperatura utrzyma się w granicach 24 stopni Celsjusza. Choć zagrożenie burzowe nie będzie już tak silne jak w poniedziałek, warto uzbroić się w parasol i śledzić komunikaty pogodowe.

