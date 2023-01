Prokuratura Krajowa chce unieważnić uchwałę antysmogową. Marszałek Struzik grzmi: „To absurd!”

Zatrzymał się, by naprawić pękniętą oponę. Rozjechała go rozpędzona ciężarówka [ZDJĘCIA]

Uchwała antysmogowa. Prokuratura Krajowa chce jej unieważnienia!

Uchwała antysmogowa obowiązuje w województwie mazowieckim od 1 stycznia. Jej autorzy zakazali mieszkańcom palenia w piecach najgorszymi materiałami i nakazała wymianę „kopciuchów” na nowe piece. Od 1 października wchodzi też zakaz palenia węglem. Za niedostosowanie się do nowych przepisów grożą surowe kary. Za palenie w kotlach "bezklasowych" grozi mandat lub kara grzywny od 500 do nawet 5 tysięcy złotych.

Po wejściu w życie nowych przepisów pod lupę wzięła je Prokuratura Krajowa. - Co roku na Mazowszu z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera od 4 do 6 tys. osób. To tak, jakby z mapy regionu rocznie znikało miasto wielkości Mszczonowa. Tymczasem 5 lat po przyjęciu uchwały antysmogowej przez mazowiecki sejmik Prokuratura Krajowa chce stwierdzenia jej nieważności. To polityczne działanie przygotowane pod zbliżające się wybory – mówi marszałek Adam Struzik.

Tymczasem Prokuratura Krajowa twierdzi, że dopatrzyła się nieprawidłowości w przeprowadzonych od 2017 r. konsultacjach społecznych. Teraz na jej wniosek sprawa trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.