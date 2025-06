Oto najgorsze miejsce do życia na Mazowszu. To tylko kawałek od Warszawy. AI zdecydowała

Prokuratura postawiła Wojciechowi O. i Marcinowi O. kilkadziesiąt zarzutów. Nowe fakty w sprawie

Zarówno Olszański, jak i Osadowski zostali zatrzymani w Dziekanowie Leśnym, gdzie mieszkają. Policjanci zatrzymali ich w środę (4 czerwca), a potem przeszukali mieszkanie. Obaj trafili tego samego dnia do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W czwartek (5 czerwca) śledczy przekazali nowe informacje. – Wojciech O. usłyszał 78 zarzutów, Marcin O. - 64 zarzuty. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów i odmówili składania wyjaśnień – informuje rzeczniczka prok. Karolina Staros. – Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w szczególności uniemożliwienie podejrzanym matactwa procesowego, prokurator skierował wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie Marcina O. i Wojciecha O. – dodaje prok. Staros.

Zarzuca się im publiczne pochwalanie stosowania przemocy z powodu przynależności politycznej, nawoływanie do popełnienia przestępstwa, pochwalanie popełnienia przestępstwa, znieważenie grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej i wyznaniowej, znieważenie konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, pochwalanie prowadzenia wojny napastniczej w Ukrainie.

Śledczy opublikowali część szokujących wypowiedzi, jakie padały w prowadzonych przez „Jaszczura” i „Ludwiczka” programach internetowych: „Ja kiedyś powiedziałem (…) że gdyby mój syn okazał się pede**stą, to bym go zastrzelił jak psa. Zrobiła się burza. Ja nie cofam tych słów. Na szczęście Opatrzność była łaskawa dla mnie. Nie dała mi takiej sytuacji”; oraz: „Ja nie mówię o lewackim ścierwie humanoidopodobnym. Nie mówię o ludziach chorych psychicznie. Na nich ustawić ciężki karabin maszynowy i wypierdolić ich w powietrze. Oni się nie liczą”. Podejrzani mieli też nazywać Żydów „sk*****nami”, a Kamalę Harris – Wiceprezydent USA „czarną dz**ką Kał-malą Harris”.

Mirosław R. usłyszał 13 zarzutów i został zwolniony. – Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów i złożył obszerne, wewnętrznie sprzeczne wyjaśnienia, jednocześnie kwestionując bezprawność zarzuconych mu czynów – przekazała prok. Staros.

Śledztwo, w ramach którego prowadzone są czynności z mężczyznami zostało wszczęte z zawiadomienia Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.

