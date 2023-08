Przasnysz. Chciał zjechać na leśny parking. Zginęły dwie osoby

Nieprawdopodobne, co warszawiacy gubią w pociągach metra. Telefony i dokumenty to nie wszystko

Tragiczny wypadek w Przasnyszu. Nie żyją dwie osoby

W miejscowości Goski Wąsosze na drodze krajowej nr 57 doszło do kolejnego tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Kierujący samochodem osobowym chciał zjechać na leśny parking. To właśnie wtedy 71-letni kierowca osobówki doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadący motocyklista. Niestety mimo podjętej reanimacji 38-letni motocyklista zmarł. Śmierć poniosła także 70-letnia pasażerka osobówki.

Kierowca osobowego Opla oraz świadek zdarzenia zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu działa 6 zastępów straży pożarnej. Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Kraków: tragiczny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie. Nie żyje czterech młodych mężczyzn