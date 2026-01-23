Przebiegła przez przejście na czerwonym świetle. Wiązanka brzydkich słów tylko pogorszyła jej sytuację

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-23 16:17

Pośpiech w tym przypadku był zdecydowanie złym doradcą. 52-letnia mieszkanka Ciechanowa przebiegła przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle, czym zwróciła uwagę policjantów drogówki. Zdenerwowana kobieta obdarowała mundurowych kwiecistą wiązanką brzydkich słów. To tylko pogorszyło jej sytuację. Pozornie błahe wykroczenie drogowe w mgnieniu oka przerodziło się w przestępstwo.

przejście dla pieszych

i

Autor: Pixabay.com
Super Express Google News
  • Mieszkanka Ciechanowa przebiegła na czerwonym świetle, a pośpiech doprowadził do nieprzyjemnej sytuacji.
  • Kobieta odmówiła podania danych i znieważyła policjantów, co pogorszyło jej sytuację.
  • Z błahego wykroczenia drogowego sprawa przerodziła się w przestępstwo.
  • Dowiedz się, jakie konsekwencje grożą 52-latce za znieważenie funkcjonariuszy!

Ciechanów. O kilka słów za dużo

Do zaskakującej sytuacji doszło we wtorek (20 stycznia) w Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. Policjanci z ciechanowskiej drogówki zauważyli kobietę przebiegającą przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Podjęli wobec niej interwencję podczas której z pozoru błahe wykroczenie drogowe, przerodziła się w przestępstwo. Jak do tego doszło? Kobieta powiedziała o kilka słów za dużo.

- Podczas czynności 52-letnia mieszkanka Ciechanowa oświadczyła, że bardzo się spieszy. Odmówiła podania swoich danych osobowych oraz próbowała oddalić się z miejsca interwencji, nie stosując się do poleceń policjantów. W miarę trwania interwencji jej zachowanie stawało się coraz bardziej agresywne – kobieta zaczęła kierować w stronę funkcjonariuszy słowa powszechnie uznawane za obelżywe, czym dopuściła się znieważenia policjantów podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych - przekazała nadkom. Jolanta Bym z policji w Ciechanowie.

Polecany artykuł:

3-latek potrącony przez auto. Kierowca Fiata hamował, ale było już za późno

52-latka z zarzutami

W tym przypadku pośpiech i nerwy były zdecydowanie złymi doradcami. Kobieta już w ogóle nie dotarła tam, gdzie się tak spieszyła. Z uwagi na swoje zachowanie 52-latka została zatrzymana i osadzona w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych. Jeszcze tego samego dnia usłyszała zarzuty. Co teraz grozi mieszkance Ciechanowa?

Kodeks karny mówi, że: „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę przybraną do pomocy podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Polecany artykuł:

Wymieniali butlę z gazem, nagle doszło do wybuchu. 54-latka aż wyrzuciło z budy…
3-letnia Emilka stała się dla matki balastem. Gdy umierała, Klaudia G. imprezowała nad morzem
27 zdjęć
Pokój Zbrodni - Mariusz B. zabił księdza, tancerza i rodzinę kochanki
Sonda
Zdarza Ci się przejść przez jezdnię na czerwonym świetle?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA CIECHANÓW
CIECHANÓW