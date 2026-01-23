3-latek potrącony przez auto. Kierowca Fiata hamował, ale było już za późno

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-01-23 14:43

Koszmarny wypadek w Niemirach (pow. wyszkowski). Trójka dzieci wybiegła z posesji prosto pod koła nadjeżdżającego Fiata. Dwoje starszych zdążyło przebiec przez jednię, jednak najmłodsze nie miało tyle szczęścia. 42-letniemu kierowcy nie udało się w porę zahamować samochodu. Potrącił 3-latka. Chłopiec z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala.

Autor: L I G H T P O E T/ Shutterstock
  • Tragiczny wypadek w Niemirach: 3-letnie dziecko potrącone przez samochód.
  • Dziecko wbiegło na jezdnię prosto pod nadjeżdżającego Fiata, kierowca próbował hamować.
  • Chłopiec trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami.
  • Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie na drodze.

Niemiry. 3-latek potrącony przez auto

Do wypadku doszło około godz. 17:15 w czwartek, 22 stycznia, w Niemirach (gm. Brańszczyk). Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów koszmar rozegrał się w obszarze zabudowanym, przy trudnych warunkach drogowych, na jezdni pokrytej warstwą śniegu i lodu.

Drogą od strony Brańszczyka w kierunku Trzcianki osobowym Fiatem jechał 42-latek. W pewnym momencie, z podwórka jednej z posesji, na jezdnię niespodziewanie wbiegła trójka dzieci. Najmłodsze miało 3 lata. - Na ich widok kierowca natychmiast podjął próbę hamowania. Dwoje starszych dzieci zdążyło bezpiecznie przebiec przez drogę, jednak kierującemu nie udało się uniknąć zderzenia z trzyletnim chłopcem - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Dziecko z obrażeniami ciała zostało przetransportowane do szpitala. Jak zapewnia wyszkowska policja, kierowca Fiata był trzeźwy.

Policja apeluje do kierowców i rodziców

Wyszkowscy mundurowi apelują do rodziców i opiekunów, aby regularnie rozmawiali z dziećmi na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. - Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, szczególnie tych najmłodszych dzieci - przypomina podkom. Szymanik.

Do kierowców zaś funkcjonariusze zwracają się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w trudnych warunkach drogowych, takich jak śliska nawierzchnia spowodowana zalegającym śniegiem i lodem. Mundurowi podkreślają, że zawsze należy dostosować prędkość do panujących warunków oraz zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania, będąc przygotowanym na nagłe i nieprzewidywalne sytuacje na drodze.

30 zdjęć
POLICJA WYSZKÓW
POTRĄCENIE DZIECKA