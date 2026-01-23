Wymieniali butlę z gazem, nagle doszło do wybuchu. 54-latka aż wyrzuciło z budynku!

W gminie Rząśnik doszło do wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym.

Dwóch mężczyzn, w wieku 54 i 60 lat, zostało rannych i trafiło do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja wystosowała ważny apel.

Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym

Do pożaru domu jednorodzinnego doszło około godziny 18:15 w czwartek, 22 stycznia, w Porządziu w powiecie wyszkowskim. Na miejscu błyskawicznie zjawiły się wezwane służby ratunkowe, w tym policja i straż pożarna. - W chwili przybycia pierwszego zastępu pożar był już w fazie rozwiniętej. Widoczne były płomienie wychodzące na zewnątrz - przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

W budynku przebywało dwóch mężczyzn w wieku 54 i 60 lat. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do wybuchu doszło w momencie wymiany butli z gazem przez jednego z mężczyzn - przekazała podkom. Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Jak dodała, siła eksplozji była na tyle duża, że 54-latek siłą odrzutu został wyrzucony na zewnątrz budynku! Zarówno on, jak i 60-latek z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ważny apel policji

Wyszkowscy policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas użytkowania butli gazowych oraz innych materiałów niebezpiecznych. Przypominają również o konieczności zapoznania się z instrukcją obsługi oraz bezwzględnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć tragicznych w skutkach zdarzeń.

