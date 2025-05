Przebudowa autostrady A2 sparaliżuje ruch?! Wkrótce powstaną aż cztery pasy. Wiemy, kiedy się zacznie

Spis treści

Poszerzenie autostrady A2

Koniec korków na A2? Wszystko na to wskazuje. Po wielu latach oczekiwań, autostrada A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą doczeka się rozbudowy. Inwestycja ta jest kluczowa dla poprawy przepustowości i bezpieczeństwa na jednej z najważniejszych tras w Polsce.

Pierwsze decyzje ZRID wydane

Po nieco ponad pięciu miesiącach od złożenia wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), Wojewoda Mazowiecki wydał pierwsze decyzje. Dotyczą one autostrady A2 od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Konotopa. Jak czytamy w komunikacie:

"Decyzje Wojewody Mazowieckiego dotyczą dwóch z czterech odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą, która będzie poszerzona o dodatkowe pasy ruchu. Pierwszy z tych odcinków zaczyna się na granicy województw i kończy ok. 3 km przed węzłem Grodzisk Mazowiecki, a drugi z nich na węźle Konotopa."

Dla drugiej części trasy, decyzji Wojewody Łódzkiego spodziewamy się przed połową roku, co umożliwi ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawcy.

A2 – więcej pasów, więcej możliwości

Docelowo, autostrada A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. To znacząco zwiększy przepustowość trasy i skróci czas podróży. W ramach robót związanych z poszerzeniem obu jezdni, dodatkowe prace zostaną także przeprowadzone na wysokości węzła Łódź Północ (A1/A2). W tym miejscu trasa nie wymaga rozbudowy (są tu trzy pasy ruchu na każdej z jezdni). Podjęto jednak decyzję o wymianie nawierzchni oraz oświetlenia drogi na energooszczędne. Łączna długość przebudowy obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź Północ.

Inwestycja w rozbudowę A2 to nie tylko kwestia zwiększenia liczby pasów. To także szansa na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, takich jak samowystarczalność energetyczna, przekazuje GDDKiA.

"Zadaniem projektanta, z którym umowę podpisaliśmy pod koniec lata 2023 roku, było nie tylko opracowanie projektu dobudowy dodatkowych pasów ruchu, ale również instalacji OZE do zasilania infrastruktury drogowej i instalacji oświetleniowej. Wszystkie instalacje związane z drogą (oświetlenie, stacje meteo itd.) mają być zasilane z odnawialnych źródeł energii" - czytamy.

Wykonawca dokumentacji przeprowadził szczegółową analizę ekonomiczną uwzględniającą koszty budowy, eksploatację oraz utrzymanie, w tym także magazynów energii. W projekcie wskazane zostały optymalne miejsca posadowienia instalacji oraz dokładne określenie ich układu.

Utrudnienia? "Zrobimy wszystko, by ich uniknąć"

Rozbudowa autostrady A2 będzie dużym wyzwaniem logistycznym. Prace będą prowadzone przy odbywającym się ruchu drogowym, co wymagać będzie wprowadzenia skomplikowanej czasowej organizacji ruchu.

"Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, przez cały czas trwania budowy, dla każdego z kierunków (w stronę Warszawy, jak i Poznania) mają być dostępne po dwa pasy ruchu. To absolutnie konieczne, aby przejazd między stolicą i centrum kraju odbywał się bez poważniejszych zakłóceń. Planujemy również wprowadzić odcinkowy pomiar prędkości, który bardzo dobrze sprawdził się w trakcie budowy autostrady A1 pomiędzy Tuszynem i Częstochową".

A2 – kluczowa trasa dla Polski. Start w 2026 r.

Autostrada A2 między Łodzią i Warszawą jest jedną z najważniejszych tras w Polsce. Jej rozbudowa jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego kraju i poprawy komfortu życia mieszkańców. Jednak przepustowość zaczyna się wyczerpywać. Na rozbudowę trasy czekają więc zarówno przedsiębiorcy prowadzący firmy transportowe, jak i zwykli kierowcy. Zgodnie z ostatnim Generalnym Pomiarem Ruchu liczba pojazdów poruszających się każdego dnia między Łodzią i Warszawą, zależnie od miejsca i pory, waha się od ponad 50 tys. do blisko 100 tys.

"Spodziewamy się, że ruch na tym odcinku będzie stale wzrastał. Rozbudowany odcinek autostrady A2 ma ułatwić w przyszłości szybki i bezpieczny dojazd m.in. do Centralnego Portu Komunikacyjnego" - dodaje GDDKiA.

Kalendarium:

30 sierpnia 2023 r. - podpisanie umowy na projekt

29 października 2024 r. - złożenie wniosku o decyzje ZRID

II połowa 2025 r. - ogłoszenie przetargu na roboty budowlane

I połowa 2026 r. - podpisanie umowy z wykonawcami poszczególnych odcinków i rozpoczęcie przebudowy

II połowa 2028 r. - zakończenie robót

Czy terminy zostaną dotrzymane? Czas pokaże.