Przełom w Radomiu! Rozbój sprzed lat rozwiązany dzięki DNA. Sprawca za kratami

Radom. Policja rozwiązała sprawę rozboju

W 2022 roku na terenie Radomia doszło do brutalnego rozboju. Sprawca wtargnął do jednego z mieszkań i zaatakował przebywające tam osoby.

Jak informuje policja: „Sprawca wszedł do jednego z mieszkań i przy użyciu pałki teleskopowej zaatakował przebywających tam kobietę i mężczyznę. Chciał zabrać pieniądze w kwocie 200 złotych, ale z uwagi na postawę pokrzywdzonych nie udało mu się ukraść pieniędzy po czym uciekł z miejsca zdarzenia".

Po zgłoszeniu, na miejscu pojawili się radomscy policjanci, którzy zabezpieczyli ślady. Jak się okazało, kluczowe dla rozwiązania sprawy było DNA pozostawione przez sprawcę.

Radomscy policjanci uratowali noworodka, który nie oddychał

Zatrzymanie i areszt dla 42-latka

Dzięki analizie DNA udało się ustalić tożsamość sprawcy. Okazał się nim 42-letni mieszkaniec Radomia. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Sąd przychylił się do wniosku śledczych o tymczasowe aresztowanie.

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi surowa kara. Zgodnie z art. 280&2 Kodeksu Karnego: „Jeżeli sprawca rozboju posługuje niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.”

Radomska policja podkreśla, że sprawcy przestępstw nie mogą czuć się bezkarni, nawet po upływie lat. „Jak pokazuje ten przypadek, pomimo upływu czasu sprawcy przestępstw nie mogą czuć się bezkarni. Policjanci skrupulatnie zabezpieczają ślady i sprawdzają wszystkie szczegóły mogące przyczynić się do ustalenia sprawców czynów karalnych” – czytamy w komunikacie.