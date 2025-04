Przerażająca prognoza pogody dla Warszawy. Silne burze i porywisty wiatr!

ZNOWU TO ROBIĄ?

Prognozy meteorologiczne przewidują niepokojące zmiany pogodowe. Po wczorajszych egipskich temperaturach przyjdzie czas na delikatne ochłodzenie i silne oraz gwałtowne burze. Od godziny 16 obowiązuje pomarańczowy alert IMGW, który zapowiada burze z ulewnym deszczem, porywami wiatru.

Wieczorem niebo nad stolicą zachmurzy się niemal całkowicie, a po godzinie 21 mogą wystąpić pierwsze opady. W połączeniu z dynamicznymi warunkami wiatrowymi może to spowodować zagrożenie dla pieszych i kierowców. RCB wysłało alerty SMS do mieszkańców regionu z prośbą o zabezpieczenie mienia i unikanie wychodzenia z domu, jeśli nie jest to konieczne.

RCB ostrzega: – Uwaga! Dziś i w nocy (18/19.04) prognozowane gwałtowne burze i silny wiatr. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie.

Meteorolodzy i służby miejskie apelują o szczególną ostrożność – przewrócone drzewa, zerwane linie energetyczne czy utrudnienia w ruchu mogą pojawić się w bardzo krótkim czasie. Warto naładować telefony, przygotować latarki i sprawdzić najbliższe schronienie w razie nagłego pogorszenia się pogody.

Co robić w razie burzy? Władze apelują, by na czas burzy schronić się w budynkach, zrezygnować z używania telefonów komórkowych na zewnątrz i nie zbliżać się do metalowych ogrodzeń czy słupów. Osoby planujące wieczorne wyjścia powinny poważnie rozważyć zmianę planów.

UWAGAOSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGWBURZE 1° i 2°Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20mm do 35mm, lokalnie do 40mm, oraz porywy wiatru lokalnie do 100km/h, gradIstnieje ryzyko trąb powietrznych⚠️04-18 16:0004-19 01:00 pic.twitter.com/vbyrICYC1l— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 18, 2025

