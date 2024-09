Przerażający finał awantury w centrum Warszawy. Dwie osoby ranne, w mieszkaniu pięcioro dzieci

"W mieszkaniu znajdowała się również piątka dzieci, nie miały one jakichkolwiek obrażeń. Na chwilę obecną trafiły one do placówek opiekuńczych. Wykonujemy szereg czynności mających na celu ustalenie przebiegu całego zdarzenia i jak do niego doszło. Zabezpieczamy miejsce, mieszkanie poddawane jest oględzinom" - dodał mł. asp. Jakub Pacyniak.