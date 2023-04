Budy-Grzybek. Dwulatek włożył rękę do maszynki do mielenia mięsa

Przerażające zdarzenia miało miejsce w sobotę, 1 kwietnia we wsi Budy-Grzybek pod Grodziskiem Mazowieckim. Zdarzenia potwierdziła lokalna policja. - Około dwuletnie dziecko, chłopiec, włożył rączkę do maszynki do mięsa. Rączka została uszkodzona i utknęła w tym urządzeniu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego zespół zabrał dziecko do jednego z warszawskich szpitali – powiedziała w rozmowie z TVN Warszawa asp. Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Chłopiec trafił do jednego z warszawskich szpitali. Jak ustalili policjanci, matka dziecka była w chwili wypadku trzeźwa. Nie wiemy jakie dokładnie obrażenia odniósł. Na razie nie wiadomo, czy uda się uratować rękę chłopca.

