Przetrwała wojnę, powstanie i PRL. 12 lat temu doszło do katastrofy budowlanej

Kamienica Hermana Sieraczka powstała na początku XX wieku przy dawnej ulicy Leszno 81.

Przetrwała getto warszawskie, Powstanie Warszawskie oraz powojenną przebudowę Warszawy.

21 czerwca 2014 roku podczas rozbiórki doszło do katastrofy budowlanej, gdy jedna ze ścian runęła na samochód z wysięgnikiem.

Kamienica z fabryką kapeluszy

Historia budynku sięga początku XX wieku. Kamienica należała do Hermana Sieraczka, przedsiębiorcy prowadzącego w oficynie fabrykę kapeluszy „Eleganto”. Frontowy budynek pełnił funkcję kamienicy czynszowej, natomiast w oficynach działały niewielkie zakłady i lokale użytkowe wynajmowane głównie mieszkańcom robotniczej Woli. Przed wojną budynek miał adres Leszno 81. Była to jedna z wielu kamienic tworzących zwartą zabudowę jednej z najważniejszych ulic dawnej Warszawy.

Przetrwała getto i Powstanie Warszawskie

W czasie okupacji niemieckiej znalazła się na terenie getta warszawskiego. Mimo wojennych zniszczeń przetrwała zarówno likwidację getta, jak i Powstanie Warszawskie.

Po 1945 roku budynek został częściowo odbudowany i obniżony o jedno piętro. Co niezwykłe, uniknął wyburzenia podczas wielkiej przebudowy tej części miasta. Gdy w miejscu dawnej ulicy Leszno powstawała szeroka aleja gen. Świerczewskiego, dzisiejsza aleja Solidarności, wiele okolicznych kamienic zniknęło z krajobrazu Warszawy. Kamienica Sieraczka pozostała. Przetrwała również kolejne fale wyburzeń prowadzonych na Woli w latach 60. i 70. XX wieku, stając się jednym z ostatnich świadków przedwojennej zabudowy tej części miasta.

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Lata zaniedbań i pustostan

Na początku XXI wieku stan techniczny budynku zaczął się gwałtownie pogarszać. Mieszkańcy zostali wykwaterowani, a kamienica stopniowo zamieniała się w pustostan. Zamurowane okna i niszczejąca elewacja przez lata przypominały o nierozwiązanych problemach własnościowych.

W 2008 roku miejski zarząd nieruchomości przekazał budynek władzom dzielnicy Wola. Planowano jego rozbiórkę, jednak proces opóźniły roszczenia spadkobierców dawnych właścicieli. Przez lata nie udało się ani znaleźć inwestora, ani przeprowadzić remontu.

W styczniu 2013 roku w opuszczonym budynku wybuchł pożar. Ogień objął jedno z pomieszczeń. Prawdopodobnie został zaprószony przez osoby bezdomne przebywające w pustostanie.

Katastrofa podczas rozbiórki

Decyzja o rozbiórce zapadła ostatecznie w czerwcu 2014 roku. Prace rozpoczęły się w połowie miesiąca. 21 czerwca około godziny 9 rano doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W trakcie rozbiórki jedna z bocznych ścian budynku niespodziewanie zawaliła się na stojący obok samochód z wysięgnikiem.

Na miejsce skierowano policję i straż pożarną. Strażacy ewakuowali pracowników znajdujących się na wysięgniku. Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, nikt nie odniósł obrażeń. Po zdarzeniu rozbiórkę przyspieszono. W ciągu dwóch dni, 21 i 22 czerwca, kamienica została całkowicie wyburzona.

W miejscu zabytkowej kamienicy stanął nowy budynek

Po rozbiórce działka przez kilka lat pozostawała niezagospodarowana. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczał jednak zabudowę mieszkaniowo-usługową o wysokości do 28 metrów. Dziś miejsce po Kamienicy Sieraczka zajmuje nowoczesny budynek Chronos, zaprojektowany przez pracownię S.A.M.I. Architekci. Projektanci zdecydowali się nawiązać do historycznej zabudowy, która przez ponad sto lat stała przy skrzyżowaniu alei Solidarności i ulicy Żelaznej.

W siedmiokondygnacyjnym obiekcie powstało 108 apartamentów o powierzchni od 30 do ponad 140 metrów kwadratowych. Na parterze znalazły się lokale handlowo-usługowe. Obecnie funkcjonują tam m.in. mieszkania na wynajem krótkoterminowy.