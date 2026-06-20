Warszawskie Targi Obronne otwarte dla wszystkich. Dziś czołgi, pokazy i spotkania z ekspertami [RELACJA NA ŻYWO]

Drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych jest otwarty dla publiczności.

Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. czołg Abrams, armatohaubicę K9 i transporter Rosomak.

W programie znalazły się pokazy, prelekcje oraz spotkania z ekspertami od bezpieczeństwa i obronności.

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Po debatach czas na spotkanie z wojskiem

Pierwszy dzień Warszawskich Targów Obronnych był przeznaczony dla przedstawicieli administracji publicznej, wojska, przemysłu zbrojeniowego i sektora prywatnego. Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. o cyberbezpieczeństwie, zagrożeniach hybrydowych, rozwoju polskiego przemysłu obronnego oraz budowaniu odporności państwa na sytuacje kryzysowe.

Duże emocje wywołało wystąpienie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Marka Sokołowskiego, który zapewniał o bezpieczeństwie Polski i sile Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Sprzęt wojskowy i ponad 100 wystawców

Drugi dzień targów to przede wszystkim atrakcje dla zwiedzających. Na terenie EXPO XXI oraz w strefie zewnętrznej prezentowany jest sprzęt wykorzystywany przez Wojsko Polskie i służby mundurowe.

Zwiedzający mogą z bliska obejrzeć m.in.:

czołg Abrams,

armatohaubicę K9,

transporter opancerzony Rosomak,

wyposażenie jednostki specjalnej GROM,

nowoczesne systemy łączności i obserwacji.

Swoje rozwiązania prezentuje ponad 100 wystawców związanych z sektorem obronnym, bezpieczeństwem oraz nowoczesnymi technologiami.

Bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i strzelectwo

Organizatorzy przygotowali również liczne prelekcje i warsztaty dla odwiedzających. W programie znalazły się spotkania poświęcone bezpieczeństwu osobistemu, zasadom pierwszej pomocy, samoobronie oraz odpowiedzialnemu posługiwaniu się bronią.

Śledź relację na żywo

Przez cały dzień będziemy relacjonować najważniejsze wydarzenia z Warszawskich Targów Obronnych 2026. Będą zdjęcia najciekawszego sprzętu, relacje z pokazów oraz wypowiedzi ekspertów i przedstawicieli wojska.

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Na żywo Warszawskie Targi Obronne otwarte dla wszystkich 10:38 Na zwiedzających czekają m.in. czołg Abrams, kołowy transporter opancerzony Rosomak, karabinek Grot, wyposażenie indywidualne żołnierzy oraz różnego rodzaju broń, pojazdy i nowoczesne technologie wykorzystywane na współczesnym polu walki. 10:34 Oprócz licznych warsztatów, pokazów i wykładów, uczestnicy Warszawskich Targów Obronnych mogą z bliska zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez Wojsko Polskie oraz służby mundurowe. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno pasjonatów militariów, jak i całych rodzin odwiedzających EXPO XXI. 10:30 Instruktor zwraca również uwagę na zachowanie w sytuacji, gdy ktoś podejrzany idzie za nami. Radził, by nie wpadać w panikę i nie zaczynać od razu uciekać, ponieważ szybki bieg i krzyk mogą błyskawicznie odebrać siły. Warto odwrócić się, spróbować nawiązać kontakt słowny i zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących potencjalnego napastnika. - Nie skupiajmy się na kolorze ubrań, bo większość sprawców działa nocą i ubiera się na ciemno. Znacznie ważniejsze są znaki szczególne: sposób chodzenia, charakterystyczny głos, akcent, tatuaże czy blizny. To właśnie takie detale mogą później pomóc policji w identyfikacji sprawcy - tłumaczył Grzegorz Wyszomierski. 10:25 W części praktycznej Grzegorz Wyszomierski zaprezentował uczestnikom podstawowe techniki uwalniania się z chwytu za rękę. Instruktor zaprosił ochotników na scenę i krok po kroku pokazywał, jak wykorzystać odpowiednią postawę, zachować równowagę oraz skutecznie wyrwać się z uścisku agresora. 10:22 Zwraca uwagę, że w sytuacji zagrożenia kluczowe są krótkie, stanowcze komunikaty oraz szybka ocena otoczenia. Radził używać prostych poleceń, takich jak „odejdź”, „zostaw mnie” czy „puść”, jednocześnie zachowując dystans i szukając możliwości ucieczki lub uzyskania pomocy. Instruktor podkreślał również, że zamiast nagrywać agresywne zachowania telefonem, lepiej połączyć się z numerem alarmowym i przekazywać operatorowi informacje o miejscu zdarzenia oraz skali zagrożenia. 10:19 - W samoobronie obowiązują trzy podstawowe zasady: jeśli możesz uciec - uciekaj, bo to nie jest żaden wstyd. Jeśli musisz się bronić, rób to rozsądnie i proporcjonalnie do zagrożenia. A gdy napastnik zostanie obezwładniony, nie wolno go dalej bić, bo wtedy przekraczamy granice obrony koniecznej - tłumaczy dalej Grzegorz Wyszomierski. 10:16 Najskuteczniejszą formą samoobrony jest unikanie niebezpiecznych sytuacji i szybkie reagowanie na pierwsze sygnały zagrożenia. - Jeśli musisz się bronić - broń się, ale z głową - mówi. 10:15 Ekspert tłumaczy uczestnikom, jak unikać zagrożeń w codziennym życiu - od właściwego użycia gazu i żelu pieprzowego, przez wybór bezpiecznego miejsca w komunikacji miejskiej, po zachowanie odpowiedniego dystansu i techniki deeskalacji konfliktów. 10:09 Na Scenie Białej Warszawskich Targów Obronnych trwa blok poświęcony samoobronie pod hasłem „Bądź bezpieczny i gotowy”. O praktycznych aspektach reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz budowaniu własnego bezpieczeństwa opowiada Grzegorz Wyszomierski, członek Rady Fundacji Gotowi.org. Uczestnicy mogą poznać podstawowe zasady działania w kryzysowych sytuacjach. 10:00 Witamy w relacji na żywo z drugiego dnia Warszawskich Targów Obronnych.

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