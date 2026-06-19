"Polska będzie miała największą armię w Europie". Mocne słowa na Warszawskich Targach Obronnych

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-19 17:33

Pierwszy dzień Warszawskich Targów Obronnych upłynął pod znakiem debat o bezpieczeństwie, prezentacji nowoczesnego uzbrojenia i mocnych deklaracji dotyczących obronności Polski. Największe emocje wywołało wystąpienie gen. Marka Sokołowskiego, który zapewniał o bezpieczeństwie kraju i skierował jednoznaczny przekaz pod adresem Rosji.

  • W Warszawie rozpoczęły się pierwsze Warszawskie Targi Obronne w EXPO XXI.
  • Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalszą rozbudowę polskiej armii i wsparcie krajowego przemysłu zbrojeniowego.
  • Padły też mocne słowa gen. Marka Sokołowskiego: „Niech Ruskie się nas boją”.

Polska stawia na bezpieczeństwo: największa armia w Europie do 2030 roku

Warszawskie Targi Obronne po raz pierwszy zgromadziły przedstawicieli wojska, administracji państwowej, przemysłu zbrojeniowego oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem. W ciągu dnia odbyły się liczne panele poświęcone m.in. zagrożeniom hybrydowym, cyberbezpieczeństwu, odporności państwa na kryzysy, logistyce wojskowej czy rozwojowi polskiego przemysłu obronnego.

W otwarciu wydarzenia uczestniczył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślał, że Polska należy dziś do państw przeznaczających najwięcej środków na obronność.

- Polska jest liderem zbrojeń. To marka rozpoznawalna na całym świecie - mówił minister. Zapowiedział również, że do 2030 roku Polska ma dysponować największą armią w Europie.

Generał Sokołowski: „Niech Ruskie się nas boją”

Kulminacyjnym punktem dnia była popołudniowa sesja plenarna „Czy jesteśmy gotowi?”, podczas której o bezpieczeństwie kraju dyskutowali przedstawiciele wojska, rządu i przemysłu. Generał Marek Sokołowski podkreślał znaczenie NATO i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Zapewniał, że Polska pozostaje bezpieczna, a potencjalny agresor musi liczyć się z natychmiastową odpowiedzią Sojuszu.

- Jeżeli ktokolwiek naruszy granicę nie tylko polską, ale NATO-wską, nie będzie co zbierać po drugiej stronie - mówił. Na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił się bezpośrednio do uczestników wydarzenia.

- Proszę się nie obawiać. Będzie dobrze. Niech Ruskie się nas boją - podsumował.

Złote Gardy dla wojska i przemysłu

Pierwszy dzień targów zakończyła gala wręczenia nagród Portalu Obronnego: Złotych Gard. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. Fabryka Broni „Łucznik” Radom, Straż Graniczna, Huta Stalowa Wola, ICEYE Polska oraz generałowie Karol Molenda, Maciej Klisz i Grzegorz Gielerak. Nagrodzono również rodziców śp. sierż. sztab. Michaela Ollisa oraz żołnierzy i osoby szczególnie zasłużone dla bezpieczeństwa państwa.

W sobotę targi otwarte dla wszystkich

Drugi dzień Warszawskich Targów Obronnych będzie dostępny dla szerokiej publiczności. Organizatorzy przygotowali wystawę sprzętu Wojska Polskiego, pokazy oraz prelekcje dotyczące pierwszej pomocy, samoobrony, strzelectwa i bezpieczeństwa osobistego. Na odwiedzających czekać będą m.in. czołg Abrams, armatohaubica K9, transporter Rosomak oraz wyposażenie jednostki specjalnej GROM. Ponad 100 wystawców zaprezentuje także najnowsze technologie wykorzystywane przez wojsko i służby mundurowe.

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Warszawskie Targi Obronne