Przy tej ulicy w Warszawie nikt nie mieszka! Zajmuje pierwsze miejsce w nietypowym rankingu

Najkrótsza ulica w Polsce jest w Warszawie. Ma tylko 22 metry

Ulica Samborska powstała w 1770 roku i zawdzięcza swoją nazwę rodzinie Samborskich, dawnym właścicielom gruntów w tej części Warszawy.

Przez lata ulica zmieniała swój charakter – przed II wojną światową była nieco dłuższa, jednak zmiany urbanistyczne i zabudowania po wojnie sprawiły, że stała się zamkniętym, ślepym zaułkiem. Miejscowi mieszkańcy pamiętają ją jako przypominający dziki ogród, zapomniany przez czas i właścicieli.

Legenda głosi, że podczas spaceru tą niezwykłą uliczką, Fryderyk Chopin zainspirował się do skomponowania krótkiego walca. Choć opowieść ta ma charakter bardziej legendarny niż historyczny, dodaje ul. Samborskiej niepowtarzalnego klimatu i czyni ją jeszcze bardziej intrygującą dla mieszkańców oraz turystów.

W ostatnich latach uliczka przeszła gruntowny remont, a jej kształt został ustalony podczas konsultacji społecznych. Obecnie, mimo że nie ma na niej stałych zabudowań, to nadal przyciąga zainteresowanych nie tylko ze względu na swój rozmiar, ale także bogactwo historii i miejskie anegdoty, które krążą wokół jej tajemnic.

Dziś ul. Samborska stanowi ciekawostkę turystyczną. Spacer po niej to nie tylko podróż w czasie, ale także okazja do zatrzymania się na chwilę i docenienia uroków starej Warszawy, gdzie każda metry kwadratowy przestrzeni ma do opowiedzenia swoją niepowtarzalną historię.

