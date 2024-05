i Autor: Shutterstock Do kuriozalnego zdarzenia doszło na stacji paliw Woli Koryckiej Dolnej przy drodze ekspresowej S17. Małżeństwo, które zatrzymało się tam w drodze z Niemiec do Zamościa, zostawiło tam swoją 16-letnią córkę, zapominając zabrać ją w dalszą drogę, ilustracja

Zajęli się nią pracownicy stacji

Przyjechali nocą na stację paliw i zostawili tam córkę! Interweniowała policja

Do kuriozalnego zdarzenia doszło na stacji paliw Woli Koryckiej Dolnej przy drodze ekspresowej S17. Małżeństwo, które zatrzymało się tam w drodze z Niemiec do Zamościa, zostawiło tam swoją 16-letnią córkę, zapominając zabrać ją w dalszą drogę. Dziewczyna opuściło auto, by skorzystać z łazienki, ale jej tata, który również wysiadł, nie zauważył braku córki.