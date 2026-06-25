"Przypomina nam pani mamę". Garkowciski z zarzutami za bezczelny przekręt na 88-latce

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-06-25 11:17

Zaczęło się od miłych słów i pomocy z zakupami, a skończyło na próbie wyłudzenia 20 tysięcy złotych. Dwaj młodzi mężczyźni upatrzyli sobie 88-letnią Warszawiankę i przekonali ją, że przypomina ich mamę. Wręczyli seniorce garnki i sztućce jako rzekomy prezent, by chwilę później zażądać za nie fortuny. Ich plan pokrzyżowała czujność pracownika banku.

Dwaj aresztowani mężczyźni, 22-latek i 19-latek, prowadzeni przez funkcjonariuszy policji, po lewej z tyłu, po prawej z przodu, z zakrytymi twarzami, zatrzymani za próbę oszustwa 88-latki, przedstawieni w artykule na naszym portalu.
Autor: Fot. KSP KRP I/ Materiały prasowe
  • 22-latek i 19-latek próbowali wyłudzić od 88-latki 20 tys. zł za rzekome prezenty.
  • Seniorkę zawieźli do banku, gdzie ich plan zauważył pracownik placówki.
  • Podczas przeszukania znaleziono m.in. garnki, noże, paralizator i blisko 7 tys. zł.
PACJENCI SOR W SZPITALU POŁUDNIOWYM. PATOLOGIA! POMYLILI MOJĄ RĘKĘ Z ŁYDKĄ! - KOMENTERY

Polecany artykuł:

Rozliczą Trzaskowskiego. Sądny dzień dla prezydenta Warszawy

Najpierw komplement i garnki, potem rachunek na 20 tysięcy

88-letnia kobieta wracała do domu z zakupami, gdy podeszło do niej dwóch młodych mężczyzn. Powiedzieli, że jest uderzająco podobna do ich mamy i zaproponowali pomoc z wniesieniem zakupów. Miły gest szybko uśpił czujność seniorki.

Chwilę później wręczyli kobiecie komplet sztućców i garnki, przekonując, że to wartościowy prezent wykonany ze złota. Gdy zdobyli jej zaufanie, zmienili ton rozmowy. Za podarowane przedmioty zażądali... 20 tysięcy złotych. Następnie zawieźli 88-latkę do banku, gdzie miała wypłacić gotówkę, a sami czekali w pobliżu.

Dwaj aresztowani mężczyźni, 22-latek i 19-latek, prowadzeni przez funkcjonariuszy policji, po lewej z tyłu, po prawej z przodu, z zakrytymi twarzami, zatrzymani za próbę oszustwa 88-latki, przedstawieni w artykule na naszym portalu.
Autor: Fot. KSP KRP I/ Materiały prasowe

Pracownik banku wyczuł podstęp

Plan oszustów rozsypał się dzięki pracownikowi banku, którego zaniepokoiło zachowanie seniorki. Zadzwonił pod numer alarmowy, a kilka minut później na miejscu byli już policjanci.

Mężczyźni nie zdążyli odebrać pieniędzy. Funkcjonariusze szybko ustalili ich wizerunki i rozpoczęli poszukiwania. - Funkcjonariusze błyskawicznie namierzyli i zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 19 lat. To obywatele Rumunii, mieszkające na co dzień w Łodzi - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy śródmiejskiej komendy.

Garnki, paralizator i gotówka

Po zatrzymaniu śledczy sprawdzili samochód, którym podejrzani przyjechali do Warszawy. W środku znaleźli kolejne komplety garnków, noże kuchenne oraz paralizator. Jeden z zatrzymanych miał przy sobie również blisko 7 tysięcy złotych, które zostały zabezpieczone. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania oszustwa. Grozi im do ośmiu lat więzienia. Decyzją prokuratury zostali objęci policyjnym dozorem. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

Polecany artykuł:

Ktoś zaatakował urząd skarbowy w Warszawie! Powybijane szyby po aferze o pizzę …
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki