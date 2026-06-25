Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał w kosmos rok temu. Ten moment śledziła cała Polska

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-25 11:09

25 czerwca 2025 roku Sławosz Uznański-Wiśniewski jako drugi Polak w historii poleciał w kosmos, rozpoczynając misję na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach wyprawy Ax-4. Start rakiety Falcon 9 z przylądka Canaveral śledziła w Polsce szeroka publiczność, a wydarzenie uznano za jeden z najważniejszych momentów w historii polskiej astronautyki

Uśmiechnięty Sławosz Uznański-Wiśniewski w białej koszulce polo z granatowymi wstawkami i logo ESA, sfotografowany z bliska na jasnym, rozmytym tle. Więcej o historycznym locie polskiego astronauty w kosmos przeczytasz na naszym portalu.
Autor: AKPA/ AKPA

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał w kosmos rok temu. Historyczny dzień dla Polski

25 czerwca 2025 roku Polska ponownie zapisała się w historii podboju kosmosu. Tego dnia astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski wystartował na pokładzie statku Dragon w ramach misji Ax-4, kierując się na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Był to pierwszy od niemal 47 lat lot Polaka w kosmos i zarazem pierwsza polska misja technologiczno-naukowa na ISS.

Start rakiety Falcon 9 odbył się z Centrum Kosmicznego na Florydzie o godzinie 8:31 czasu polskiego. Wydarzenie transmitowały media w całym kraju, a tysiące osób śledziły relację na żywo w internecie i specjalnie przygotowanych strefach edukacyjnych.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Sławosz Uznański-Wiśniewski przemówił z orbity okołoziemskiej

Relacja live z kapsuły Dragon
Galeria zdjęć 8

Drugi Polak w kosmosie

Sławosz Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem, który przekroczył granicę kosmosu. Pierwszym był Mirosław Hermaszewski, uczestnik misji Sojuz 30 w 1978 roku. Powrót polskiego przedstawiciela do załogowych lotów kosmicznych nastąpił po niemal pięciu dekadach przerwy, co nadało wydarzeniu wyjątkowy wymiar symboliczny. Start misji wywołał ogromne zainteresowanie opinii publicznej - transmisję śledzili politycy, naukowcy, uczniowie oraz pasjonaci kosmosu.

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Uznańscy-Wiśniewcy zostali rodzicami

Co ciekawe, 25 maja 2026 roku Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z żoną Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską ogłosili w mediach, iż zostali rodzicami. 11 miesięcy od startu misji powitali na świecie syna.

Za nami najpiękniejszy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Od 25 maja jest z nami nasz syn - napisali świeżo upieczeni rodzice na Instagramie.

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Sławosz Uznański-Wiśniewski