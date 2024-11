Psia grypa w Warszawie. Pogrom w policji przed 11 listopada. Czym to się skończy?

Roztrzaskał się o drzewo, bo myślał, że ktoś go śledzi. Zbyszek zginął na miejscu. „Widziałem, jak umiera mój brat”

Weekendowy remont ulic w Warszawie i kolejne utrudnienia. Potrwają do 11 listopada

Warszawa. Policjanci masowo idą na zwolnienia

Trwa akcja "Lucyna". Policjanci z całej Polski idą na zwolnienia lekarskie. Może ich być nawet 10 tys. mówił "Rz" Jacek Łukasik, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Policyjnej Solidarności. Protest ma wymusić zmiany systemowe, w tym: powiązanie budżetu z PKB, wyższe pensje i wyrównanie świadczeń socjalnych do poziomu wojskowych. Obecne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia, w dodatku nie ma komu pracować - pomimo akcji zachęcających do pracy w policji w formacji dalej są tysiące wakatów.

Punkt kulminacyjny protestu policji ma nastąpić 11 listopada. Tego dnia w całej Polsce odbędą się wydarzenia związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, w tym Marsz Niepodległości 2024 w Warszawie.

"Do niedzieli w związku z protestem na L-4 w całym kraju przebywało około 7–8 tysięcy policjantów. Od poniedziałku mocniej się ruszyło, szacujemy, że jest ich już 10–12 tysięcy, a za chwilę może to urosnąć do 20 tysięcy" – dodał Łukasik. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Warszawa szykuje się na Marsz Niepodległości. Gigantyczne siły Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zwolnienia w policji przed Marszem Niepodległości w Warszawie. Czym to się skończy?

Komenda Główna Policji potwierdza, że wie o akcji "Lucyna". Otrzymaliśmy zapewnienie, że ciągłość działań ustawowych zostanie utrzymana. Na ten moment nieoficjalnie wiadomo, że nie powtórzy się sytuacja z 2021 roku, kiedy wymagane było wsparcie Żandarmerii Wojskowej. Czy mniejsza ilość policjantów wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo uczestników Marszu Niepodległości i pozostałych zgromadzeń publicznych? Również Komenda Stołeczna Policji uspokaja:

"Nawet przy mniejszej ilości funkcjonariuszy zarządzamy kadrami w taki sposób, aby realizować nasze działania ustawowe. Jak co roku zapewnimy bezpieczeństwo. W dniu 11 listopada Komenda Stołeczna Policji otrzyma wsparcie z innych jednostek do zabezpieczenia Marszu Niepodległości oraz innych zgromadzeń publicznych."