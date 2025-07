Quad dachował na polnej drodze. 73-letni pasażer zabrany do szpitala śmigłowcem

Groźny wypadek czterokołowca

Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie, 22 lipca 2025 roku, po godzinie 14. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 35-letni mieszkaniec gminy Raciąż, kierując czterokołowcem, przewoził 73-letniego pasażera. Na łuku polnej drogi doszło do tragedii.

„Na łuku drogi kierujący prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. W wyniku dachowania starszy z mężczyzn doznał obrażeń ciała i został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Ciechanowie. Kierowcy na miejscu pomocy udzieliła załoga karetki pogotowia” – relacjonuje kom. Kinga Drężek-Zmysłowska.

Dziadek dzieci, które miały wypadek na quadzie twierdzi, że policja niepotrzebne "rozdmuchała sprawę"

Złudne poczucie bezpieczeństwa

„Czterokołowce, podobnie jak quady czy inne pojazdy lekkie, mogą dawać złudne poczucie stabilności. Tymczasem jazda z nadmierną prędkością, szczególnie po nieutwardzonych drogach gruntowych, może mieć tragiczne konsekwencje. Nawierzchnia polna, zakręty i ograniczona przyczepność znacznie zwiększają ryzyko utraty kontroli nad pojazdem” – ostrzega policja.

Przypomina również o obowiązku używania kasków ochronnych zarówno przez kierujących, jak i pasażerów czterokołowców. To elementarny środek bezpieczeństwa, który może uratować życie.