i Autor: Shutterstock

Szokujący wypadek

Uciekający quad bez kierowcy potrącił pieszą! Dramat w Starych Wypychach

Szokujący wypadek w Starych Wypychach w pow. wyszkowskim. Quad bez kierowcy potrącił 40-letnią pieszą! Kobieta trafiła do szpitala. Pojazd uciekł 13-latkowi, który nie zdążył go w porę dogonić. Jak się okazało, quad nie był zarejestrowany i nie posiadał wymaganego ubezpieczenia OC. Sprawa trafi do sądu rodzinnego.