Radczyni prawna z trzema aktami oskarżenia. W tle jazda pod wpływem i ucieczka z miejsca wypadku

Radczyni prawna doprowadziła do wypadku i uciekła

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 28 sierpnia w Milanówku. Anita B., kierując citroenem, doprowadziła do groźnego wypadku.

„Jadąc w kierunku miejscowości Adamowizna, zjechała na przeciwległy pas ruchu i wykonując nieprawidłowo manewr wymijania zderzyła się z kierującym samochodem osobowym marki BMW jadącym w przeciwną stronę” – relacjonuje prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Po spowodowaniu kolizji, radczyni prawna zachowała się w sposób skandaliczny – uciekła z miejsca zdarzenia. Świadkowie nie dali za wygraną i ruszyli w pogoń za piratem drogowym, informując jednocześnie policję.

Dwa razy wpadła w ręce policji pod wpływem alkoholu

Zatrzymana w domu Anita B. została poddana badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wyniki były zatrważające.

„I badanie 0,92 mg/l, II badanie 0,93 mg/l, III badanie 0,81 mg/l alkoholu” – informuje prok. Skiba.

Niestety, to nie był jedyny raz, kiedy Anita B. wsiadła za kółko po alkoholu. 16 września, również w Milanówku, ponownie została zatrzymana przez policję. Tym razem prowadziła opla. Badanie wykazało od 0,28 mg/l do 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co ciekawe, kobieta nie przyznaje się do winy. „Z treści jej wyjaśnień wynika, że nie pamięta, czy prowadziła pojazdy mechaniczne 28 sierpnia i 16 września 2025 r.” – dodaje prok. Skiba.

Pijany kierowca przygniótł policjanta do barierek. Szaleńczy pościg ulicami Warszawy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trzy miesiące aresztu

Prokuratura w Grodzisku Mazowieckim, obawiając się, że Anita B. może ponownie stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych, wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował kobietę na trzy miesiące.

Lista zarzutów wobec Anity B.:

spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu,

ucieczka z miejsca zdarzenia,

kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Wcześniejsze przypadki prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, za które skierowano już akty oskarżenia.

Sprawą zajmie się Okręgowa Izba Radców Prawnych

Sprawa Anity B. wywołała poruszenie w środowisku prawniczym. Prokuratura poinformowała Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie o toczącym się postępowaniu.

„Anita B. wykonuje zawód radcy prawnego. W związku z tym zawiadomiono Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, o nadzorowanym postępowaniu przygotowawczym przeciwko podejrzanej” – potwierdza prok. Skiba.

Śledczy planują również zweryfikować poczytalność kobiety. Jej zachowanie budzi poważne wątpliwości.