Wielka obława na dilerów w Warszawie i okolicach. Ponad 200 osób zatrzymanych

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-23 14:17

Stołeczna policja przeprowadziła masową akcję wyłapywania dilerów narkotykowych. Efekt? Ponad 200 osób zatrzymanych i 20 kilogramów przejętych nielegalnych substancji. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, celem akcji było zatrzymanie osób zajmujących się handlem narkotykami oraz przejęcie jak największej ilości środków odurzających, zanim trafią one na rynek.

Stołeczna policja uderza w narkobiznes – zatrzymano 217 osób

Na terenie całego garnizonu stołecznego policjanci przeprowadzili zmasowane działania wymierzone w przestępczość narkotykową. To już kolejne uderzenie w narkotykowy biznes na terenie Warszawy i okolicznych powiatów. Celem policjantów było zatrzymanie osób zajmujących się handlem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, a także przejęcie jak największej ilości narkotyków zanim trafią na rynek. W ramach przeprowadzonych działań zatrzymano 217 osób, w tym 96 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Aż 115 z zatrzymanych osób było poszukiwanych przez organy ścigania. 

Polecany artykuł:

Od stłuczki do rozboju. W Warszawie kierowca Jeepa dusił i okradł takówkarza
Wielka obława na dilerów w Warszawie. Ponad 200 osób zatrzymanych
10 zdjęć

Policjanci zabezpieczyli ponad 20 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. – Szczególnym nadzorem objęte zostały przede wszystkim rejony szkół ponadpodstawowych, gdzie młodzież pozostawiona bez nadzoru osób dorosłych może mieć bezpośredni kontakt z osobami handlującymi narkotykami. Okazyjnie nabyta substancja niewiadomego pochodzenia o nieznanym składzie po spożyciu może spowodować utratę lub zmianę świadomości, co w konsekwencji może prowadzić do zatrucia, możliwości utraty zdrowia, a nawet życia – informuje stołeczna policja.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Dilerzy zatrzymani po szaleńczym pościgu ulicami Warszawy!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WARSZAWA
KOMENDA STOŁECZNA