Wielka obława na dilerów w Warszawie i okolicach. Ponad 200 osób zatrzymanych

Stołeczna policja uderza w narkobiznes – zatrzymano 217 osób

Na terenie całego garnizonu stołecznego policjanci przeprowadzili zmasowane działania wymierzone w przestępczość narkotykową. To już kolejne uderzenie w narkotykowy biznes na terenie Warszawy i okolicznych powiatów. Celem policjantów było zatrzymanie osób zajmujących się handlem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, a także przejęcie jak największej ilości narkotyków zanim trafią na rynek. W ramach przeprowadzonych działań zatrzymano 217 osób, w tym 96 podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Aż 115 z zatrzymanych osób było poszukiwanych przez organy ścigania.

Policjanci zabezpieczyli ponad 20 kilogramów różnego rodzaju narkotyków. – Szczególnym nadzorem objęte zostały przede wszystkim rejony szkół ponadpodstawowych, gdzie młodzież pozostawiona bez nadzoru osób dorosłych może mieć bezpośredni kontakt z osobami handlującymi narkotykami. Okazyjnie nabyta substancja niewiadomego pochodzenia o nieznanym składzie po spożyciu może spowodować utratę lub zmianę świadomości, co w konsekwencji może prowadzić do zatrucia, możliwości utraty zdrowia, a nawet życia – informuje stołeczna policja.

