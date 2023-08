Poszedł na spacer do lasu, to co zobaczył sprawiło, że zdębiał. Szok na Mazowszu

Ta podstępna choroba dała o sobie znać pod koniec 2022 roku, kiedy Bartkowi spuchła ręką. Szczegółowe badania dały straszną diagnozę: nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyny ramiennej, mięsak Ewinga. Chemioterapia nie przyniosła pozytywnych rezultatów. Doszło do przerzutów na płuca, wątrobę i kości. Ostatnie wyniki badań nie są pomyślne. Liczy się czas! - Błagam Was o pomoc w ratowaniu życia mojego synka! Potrzebna jest chemia celowana, którą Bartosz będzie musiał przyjmować przez rok. Ale koszt takiego leczenia to około 120 000 złotych! Nie jest refundowane, a ja przez opiekę nad synem nie mogę podjąć pracy. Proszę, to nasza jedyna szansa... - apeluje mama chorego Bartka. W internecie trwa zrzutka pieniędzy zorganizowana przez portal Siepomaga. Na koncie jest ponad 60 tys. złotych.

