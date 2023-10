Tak mieszka Rafał Trzaskowski. Elegancki apartament w Warszawie. Zdjęcia ze środka

Jako prezydent Warszawy Trzaskowski zarabia kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Do tego dochodzą zarobki w innych miejscach - to m.in. pieniądze z uczelni czy wynajmu mieszkania. Być może nie są to ogromne kwoty, ale dla większości osób wciąż nieosiągalne. Po "kokosach", jakie zarabia Trzaskowski można by się spodziewać pięknego pałacu lub eleganckiej willi. Nic bardziej mylnego!

Rafał i Małgorzata Trzaskowscy mieszkają blisko warszawiaków - na Ursynowie, a konkretniej na Kabatach. Mieszkanie współdzielą z dziećmi, papużką oraz największym ulubieńcem Trzaskowskiego - psem "Bąblem", który doczekał się nawet imiennego legowiska i własnego kąta pośród czterech ścian. Luksusów w mieszkaniu prezydenta Warszawy nie ma co szukać - jest za to mnóstwo książek i pamiątek, a ich lokum urządzone jest z niezwykłą klasą.

- Mam ponad 10 000 książek. Już niedługo zostanę nimi przysypany - przyznał niegdyś Trzaskowski.

