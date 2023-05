Rafał Trzaskowski ostro podpadł! Takiego ciosu się nie spodziewał

Wojewoda mazowiecki ostro zrugał Rafała Trzaskowskiego

Spory na linii wojewoda mazowiecki – prezydent Warszawy nie zakończyły się wraz ze zmianą personalną na stanowisku wojewody. Wręcz przeciwnie Nowy wojewoda Tobiasz Bocheński udzielił ostatnio ostrej reprymendy Rafałowi Trzaskowskiemu. Poszło o budynek przy ul. Kieleckiej, który miastu udało się odbić z rąk rosyjskich dyplomatów.

„W sprawie budynku po rosyjskiej szkole, przy ulicy Kieleckiej 45 wpłynął wniosek z miasta stołecznego Warszawy, ale niekompletny i niepodpisany przez Prezydenta. Wojewoda Mazowiecki jest zdziwiony, faktem, że w tak ważnej kwestii Prezydent nie znalazł czasu, by podpisać go osobiście. Decyzja o tym co należy zrobić z tym budynkiem powinna być podjęta w drodze dialogu i konsultacji. Wojewoda jest zdecydowany na współpracę, ale nie w postaci jednoosobowego dyktatu i ma nadzieję, że uda się znaleźć najwłaściwsze przeznaczenie dla tej nieruchomości. Na pewno na tym etapie sprawa nie jest rozstrzygnięta. Należy zwrócić uwagę, iż pewne decyzje w demokratycznym państwie prawnym podejmowane są w drodze konsensusu między uprawnionymi osobami, nie zaś w drodze jednoosobowego oświadczenia w mediach zamieszczonego przez Prezydenta” - napisała w komunikacie przesłanym do redakcji Dagmara Zalewska, rzecznik wojewody mazowieckiego.

Rafał Trzaskowski zaskoczony

Tym komunikatem zdziwiony jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i jego urzędnicy. - Jesteśmy zdziwieni taką formą komunikacji, bo to się do tej pory nie zdarzało, by wojewoda wytykał prezydentowi, że nie ma czasu czegoś podpisać. Prezydent nie musi osobiście tego robić, ma odpowiednio upoważnionych pełnomocników - wyjaśnia rzeczniczka ratusza Monika Beuth. Zwraca również uwagę, że prezydenta Trzaskowskiego i jego urzędników do dialogu namawiać nie trzeba. - Współpracujemy na wielu polach z wieloma różnymi instytucjami, urzędami i agendami – dodaje.

Co dalej z budynkiem przy ul. Kieleckiej?

Budynek szkoły przy Kieleckiej, w której do tej pory uczyły się dzieci rosyjskich dyplomatów, władze Warszawy zamierzały przeznaczyć na szkołę dla warszawskich uczniów. Najwyraźniej jednak wojewoda Tobiasz Bocheński ma w sprawie tej nieruchomości inne plany…