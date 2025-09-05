Rekord w Polsce! Podwarszawskie przedszkole będzie czynne do 22.15. Dyrektorka tłumaczy kontrowersyjną decyzję

Przedszkole czynne do późna to odpowiedź na potrzeby rodziców. Dyrektorka tłumaczy

Wydłużenie godzin pracy przedszkoli to temat, który od kilku miesięcy budzi w Polsce ogromne emocje. Wszystko zaczęło się od pilotażowego programu w Sosnowcu, gdzie trzy miejskie placówki zaczęły działać do godziny 20. Teraz pałeczkę przejmuje Grodzisk Mazowiecki. Dyrektorka prywatnego przedszkola Wesołe Nutki, Marta Bukat, poszła o krok dalej. Jej decyzja o wydłużeniu pracy placówki do 22.15 jest bezpośrednią reakcją na głosy rodziców. Jak sama przyznaje, od dłuższego czasu docierały do niej sygnały o trudnościach z odbiorem dzieci w standardowych godzinach.

– „Grodzisk to dziś bardzo dynamiczne miasto — z własną strefą przemysłową, mnóstwem firm logistycznych, a co za tym idzie pracą zmianową. Dobre połączenie z Warszawą ma też swoją drugą stronę — w godzinach popołudniowych dojazdy stają się koszmarem. Rodzice wielokrotnie dzwonili do mnie w stresie, stojąc w korku, prosząc, abyśmy jeszcze chwilę poczekali, żeby mogli odebrać dziecko. Właśnie takiego codziennego stresu chcemy im oszczędzić” – wyjaśniła Marta Bukat w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. To właśnie praca zmianowa i katorżnicze powroty ze stolicy stały się głównym impulsem do wprowadzenia tak odważnej zmiany.

Dziecko w przedszkolu do 22, ale jest ważny warunek. „To nie będzie przechowalnia”

Pomysł, by dziecko przebywało w placówce do późnych godzin wieczornych, od razu spotkał się z obawami, czy przedszkola nie zamienią się w „przechowalnie”. Dyrektorka z Grodziska Mazowieckiego stanowczo ucina te spekulacje i wprowadza żelazną zasadę, która ma chronić dobro najmłodszych. „Jasno podkreślam: dziecko nigdy nie będzie mogło przebywać w przedszkolu dłużej niż 10 godzin dziennie” – zaznaczyła w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”.

Oznacza to, że rodzice zyskają elastyczność, ale nie kosztem dzieci. Będą mogli sami decydować o godzinach przyprowadzania i odbioru pociech, dostosowując je do swojego grafiku. Przykładowo, dziecko będzie mogło przebywać w placówce w godzinach 13:00-22:00. Jak podkreśla dyrektorka, takie rozwiązanie daje rodzinom szansę na wspólne spędzenie poranka – na śniadaniu, spacerze czy zabawie, zanim maluch trafi pod opiekę placówki. Co istotne, wydłużone godziny pracy nie wpłyną na dotychczasową kadrę pedagogiczną. – „Wieczory w pierwszych miesiącach wezmę na siebie, ewentualnie z pomocą nowej osoby. Jako dyrektor i pomysłodawca chcę sama poczuć to na własnej skórze” – zapewnia Marta Bukat, dodając, że dopiero po zdobyciu doświadczenia pomyśli o rozszerzeniu zespołu. Choć podobny pomysł w Sosnowcu spotkał się z krytyką części ekspertów, dyrektorka z Grodziska Mazowieckiego na razie zbiera pozytywne opinie od rodziców, którzy chwalą ją za odważną i potrzebną decyzję.