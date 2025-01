i Autor: Shutterstock

EKSPERCI NIE MAJĄ WĄTPLIWOŚCI

Rekordowe temperatury w Polsce. Tak gorąco nie było jeszcze nigdy. Planeta płonie

Rok 2024 przeszedł do historii jako najcieplejszy w historii pomiarów, czyli co najmniej od 1781 roku. Średnia temperatura była wyższa o 2,25 stopni Celsjusza od normy z ostatnich 30 lat, a rekord ciepła z 2019 roku został pobity aż o 0,7 stopni. Eksperci ostrzegają: to dopiero początek zmian, które mogą przynieść poważne konsekwencje! Co nas czeka w przyszłości?