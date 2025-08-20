Rewolucja na Krakowskim Przedmieściu. Zmiany zaskoczą studentów i mieszkańców Warszawy

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-08-20 8:22

Kampus Centralny Uniwersytetu Warszawskiego czeka gruntowna przemiana. Rozstrzygnięto konkurs architektoniczno-urbanistyczny, który wyłonił zwycięską koncepcję zagospodarowania tego historycznego terenu. Nowy projekt ma na celu przekształcenie kampusu w przestrzeń przyjazną zarówno studentom, pracownikom uczelni, jak i mieszkańcom Warszawy. Jakie zmiany czekają nas w sercu UW?

W poniedziałek (18 sierpnia) rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs, którego celem było wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenu Kampusu Centralnego UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 w Warszawie. Ocenie podlegały m.in. oryginalność rozwiązań, funkcjonalność, aspekty proekologiczne i nowoczesne rozwiązania retencji wody.

Dokonaliśmy wyboru rozwiązania najbardziej funkcjonalnego i odpowiadającego potrzebom Uniwersytetu Warszawskiego. Zależy nam, aby Kampus Centralny służył całej społeczności akademickiej, tworząc przestrzeń przyjazną i komfortową dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a także gości odwiedzających UW. Ważne jest dla nas również, że zwycięska koncepcja wpisuje się w strategiczne założenia zielonego Uniwersytetu − podkreślił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Spośród nadesłanych prac, jury najwyżej oceniło projekt pracowni „Pracownia Architektoniczna 1997 sp. z o.o.” oraz „Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna sp. z o.o”. Jak podkreślono w uzasadnieniu, zwycięska koncepcja cechuje się poszanowaniem dla historycznego układu komunikacyjnego, przy jednoczesnym przekształceniu go w przestrzeń przyjazną pieszym.

Autorzy projektu zaproponowali ewolucyjne zmiany, unikając rewolucyjnych rozwiązań w zagospodarowaniu układu komunikacyjnego i zieleni. W planach jest wprowadzenie spójnej estetycznie małej architektury i systemu informacji wizualnej, a także ruchomego umeblowania głównego placu, które umożliwi łatwą aranżację przestrzeni w zależności od potrzeb.

Kluczowe założenia projektu zagospodarowania Kampusu Centralnego UW

Nowa koncepcja zakłada: zachowanie historycznego układu komunikacyjnego z jednoczesnym przystosowaniem go do potrzeb pieszych, stworzenie przestrzeni przyjaznej i komfortowej dla studentów, pracowników i gości UW, wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu retencji wody i proekologicznych technologii, umożliwienie organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez studenckich oraz otwarcie kampusu na miasto i stworzenie przestrzeni dostępnej dla wszystkich mieszkańców Warszawy.

Kampus Centralny UW otwarty na miasto i kulturę

Kampus Centralny to przestrzeń głęboko zakorzeniona w historii naszej uczelni i miasta. Zwycięska koncepcja pozwala nam zachować i podkreślić ten wyjątkowy charakter, a jednocześnie otwiera uczelnię na otaczającą ją Warszawę. Dzięki nowym rozwiązaniom przestrzennym kampus stanie się miejscem, które nie tylko podtrzymuje nasze tradycje akademickie, ale również lepiej wpisuje się w tkankę miejską, podkreślając, że Uniwersytet jest integralną częścią stolicy i jej życia kulturalnego. Realizacja projektu będzie prowadzona etapami, w sposób niezakłócający codziennej pracy i nauki, tak aby służyła zarówno naszej społeczności, jak i mieszkańcom Warszawy − powiedział Robert Grey, kanclerz UW.

Kiedy zobaczymy zmiany?

Rozpoczęcie realizacji założeń projektowych planowane jest na 2026 rok. Konkurs, ogłoszony w kwietniu 2025 roku, został zorganizowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Odziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal w Warszawie. Drugie miejsce w konkursie przyznano pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa, a trzecie − projektowi pracowni architektonicznej Karola Żurawskiego. Pracownia, która zajęła pierwsze miejsce, otrzyma zaproszenie do negocjacji w celu wykonania projektu.

Przyszłość Kampusu Centralnego UW

Nowa przestrzeń kampusu ma zapewnić komfortowe warunki pracy, nauki i odpoczynku dla wszystkich użytkowników, a także umożliwić organizację wydarzeń kulturalnych i imprez studenckich. Kampus ma służyć zarówno społeczności Uniwersytetu, jak i mieszkańcom Warszawy.

