Rewolucja w Warszawie. Kładka zniknie po 25 latach. Wiemy, co tu powstanie

Rewolucja w Warszawie. Kładka zniknie po prawie 25 latach

Warszawa przechodzi prawdziwą metamorfozę. Stolica stawia na mieszkańców, tworząc przestrzeń przyjazną pieszym, rowerzystom i użytkownikom komunikacji miejskiej. Służewiec, dotychczas kojarzony głównie z biurami, zyskuje nowe oblicze – staje się miejscem do życia. Kluczową zmianą będzie likwidacja kładki nad ulicą Wołoską (odddano ją do użytku jesienią 2000 r., przypomina Wyborcza) i zastąpienie jej nowoczesnym przejściem naziemnym. To efekt współpracy Westfield Mokotów, Zarządu Dróg Miejskich oraz Archicom, będącego częścią Echo Group.

Nowe standardy dla Służewca

Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa i komfortu, ale również podniesienie atrakcyjności tej części miasta. Nowa zieleń ma uczynić przestrzeń bardziej przyjazną dla mieszkańców.

Likwidacja kładki nad ul. Wołoską

Budowa przejścia naziemnego

Modernizacja infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej

Nowa zieleń

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Zburzą pierwszy drapacz chmur w Warszawie. To koniec Intraco! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Miasto dla ludzi, nie dla samochodów

Jakub Dybalski, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie m.st. Warszawy, podkreśla zmianę priorytetów w planowaniu miejskim:

„Przez dziesięciolecia projektowaliśmy miasto z myślą głównie o samochodach. Dziś wiemy, że ulica powinna być przestrzenią dla wszystkich – kierowców, pasażerów komunikacji, rowerzystów, a przede wszystkim pieszych. I to się dzieje. Rozbieramy kładki i zastępujemy je przejściami w poziomie, bo pieszym powinno być po prostu wygodnie. To metamorfoza, która wzbogaca miasto, a niczego mu nie zabiera.”

Westfield Mokotów aktywnie włącza się w proces modernizacji Służewca. Izabela Wójcik, General Manager Westfield Mokotów, podkreśla:

„Naszym celem jest współtworzenie przestrzeni, która odpowiada współczesnym standardom i potrzebom. Widzimy rozwój Służewca, który staje się miejscem do życia i spędzania wolnego czasu. Jako wieloletni partner lokalnej społeczności, codziennie obserwujemy rosnące oczekiwania wobec dostępności i wygody poruszania się w rejonie centrum handlowego. Wierzę, że dzięki zaplanowanym zmianom mieszkańcy i użytkownicy okolicy zyskają nie tylko łatwiejszy dostęp do centrum handlowego, ale także bezpieczniejsze i bardziej komfortowe warunki poruszania się po okolicy.”

Prace obejmą demontaż platform, schodów oraz samej konstrukcji kładki. Po zakończeniu głównych robót nastąpią prace porządkowe.

Udogodnienia dla wszystkich użytkowników

Inwestycja obejmuje również szereg udogodnień dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej:

Osobny pas do wjazdu na nowe osiedle i bezkolizyjny wyjazd z niego.

Lewoskręt z ul. Konstruktorskiej w ul. Wołoską, odciążający skrzyżowanie z ul. Domaniewską.

Nowa ścieżka rowerowa przez park linearny od ul. Domaniewskiej do ul. Marynarskiej.

Modernizacja przystanków autobusowych przy ul. Wołoskiej.

Radosław Górecki, Head of PR & Communication Archicom, podsumowuje:

„Służewiec się zmienia, a my chcemy, aby poruszanie się po tej części dzielnicy było wygodne dla wszystkich. Powstanie nowe przejście dla pieszych, rozbudujemy infrastrukturę rowerową i poprawimy płynność ruchu samochodowego.”

Prace będą prowadzone z minimalnym wpływem na codzienne funkcjonowanie okolicy. Termin realizacji jest w trakcie ustalania.