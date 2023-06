Rodzice Krzyśka odchodzą od zmysłów. 16-latek nadal nie wrócił do domu

Ożarów Mazowiecki. Krzysztof Dymiński zaginął. 16-latek jest poszukiwany

Krzysztof Dymiński, zaginiony 16-latek spod Ożarowa Mazowieckiego, wyszedł z domu. Od ponad tygodnia nie kontaktował się z nikim bliskim. Ostatnią osobą, która go widziała, była jego matka.

– Późno szłam spać, więc zajrzałam do jego pokoju. Pocałowałam go w czoło, czego zwykle nie robię i mówię "synu odłóż telefon, bo śpisz z telefonem". Odpowiedział "dobrze" i odłożył aparat – wyjaśnia mama chłopaka w rozmowie z dziennikarzem „Faktu”.

Według portalu, chłopak chwilę po godzinie 4 rano wsiadł do autobusu nr 713 jadącego w stronę Warszawy. Wysiadł z autobusu i poszedł w kierunku II linii metra. 16-latek dojechał z Ronda Daszyńskiego do centrum i przesiadł się do I linii. Pociąg zatrzymał się na stacji przy Dworcu Gdańskim, tam wysiadł z metra i zniknął.

Ktokolwiek widział nastolatka lub posiada informacje o miejscu jego pobytu, prosimy o pilny kontakt z Komisariatem Policjii w Ożarowie Mazowieckim pod numerem 47 805 21 86 lub z rodziną pod numerem 604 944 800.