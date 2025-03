Zaginął poeta Piotr Kuśmirek. Wyszedł od mamy i zniknął

To miała być zwyczajna podróż do domu. W sobotę (1 marca) 47-letni Piotr Kuśmirek wyszedł od mamy około godz. 14:10, by zdążyć na pociąg Kolei Mazowieckich relacji Łowicz Główny – Warszawa Wschodnia. Pociąg odjeżdżał ze stacji Seroki o 14:26. Wszystko wskazuje na to, że poszukiwany mężczyzna dotarł na peron, ale czy wsiadł do pociągu? Czy z niego wysiadł? To pytania, na które wciąż brak odpowiedzi.

Ostatnią osobą, która widziała i rozmawiała z Piotrem, była jego mama. Niestety, mężczyzna nie dotarł do domu w Ząbkach, a jego telefon przestał odpowiadać.

Piotr był ubrany w ciemne jeansy, czarną bluzę z kapturem, granatową kurtkę i szaro-niebieskie adidasy. Miał ze sobą morsko-szary plecak.

− Jeśli ktoś z Was miał z nim w ostatnich dniach jakikolwiek kontakt, widział go, cokolwiek o nim słyszał etc., albo ma pomysł, gdzie możemy go szukać, będziemy wdzięczni za jakiekolwiek informacje w tej sprawie − czytamy na stronie poświęconej poszukiwaniom zaginionego Piotra.

Poszukiwania prowadzi Komisariat Policji w Ząbkach. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może zgłaszać się pod numer 47 72 47 822 lub wysyłać wiadomości na [email protected].

Poszukiwania młodej kobiety i jej synka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.