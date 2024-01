Rodzisz w 2024? Te imiona skradną Twoje serce. Żadne dziecko się ich nie powstydzi

To był rok krwawych zbrodni. Morderstwa, które wstrząsnęły całą Polską w 2023 r.

Imiona dla dzieci. Jakie wybrać?

W minionym roku w Warszawie przyszło na świat 29 249 dzieci. Było to 14 324 dziewczynek i 14 925 chłopców. Rodzice maleństw stanęli przez niezwykle trudnym dylematem - jakie imię nadać maleństwu. Niegdyś wierzono, że imię ma znaczenie magiczne. Uważano bowiem, że dobre, mocne imię zapewnia przychylność losu i chroni przed złem, dlatego często nadawano dzieciom imiona np. świętych.

Ocenie podczas wyboru imienia dla dziecka na zwraca się już tak bardzo uwagi na jego magiczną moc. Nie oznacza to jednak, że ta decyzja nie powinna być przemyślana. Imię nadane nowo narodzonemu człowiekowi określa jego tożsamość i będzie towarzyszyło mu do końca życia.

Jedni świeżo upieczeni rodzice szukają idealnego imienia przeglądając swoje drzewa genealogiczne i wybierając imię przodka - ojca, dziadka, babci czy matki. Inni przeczesują kolejne księgi imion, by znaleźć to z odpowiednim przesłaniem. Zofia to np. mądra kobieta, zaś Mateusza charakteryzuje śmiałość i pewność siebie. Są też osoby, które przy wyborze imienia dla dziecka kierują się horoskopami i numerologią, lub też takie, które nadają dzieciom imiona sławnych osób.

Rodzisz w 2024? Te imiona pokochali rodzice z Warszawy!

Z roku na rok rośnie popularność imion, które noszą nasze babcie czy dziadkowie. Nic dziwnego, że w 2023 roku warszawiacy stawiali właśnie na tradycyjne, ponadczasowe imiona. Rodzisz w 2024 roku? W poniższej galerii zdjęć prezentujemy top 10 imion dla chłopców i dziewczynek, które skradną Twoje serce!