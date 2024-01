Wiemy, kiedy rodzi się najwięcej dzieci. Jeden miesiąc mocno w tyle

Ponad 29 tys. nowo narodzonych warszawiaków i warszawianek

Styczeń to miesiąc podsumowań tego, co działo się w minionym roku. My pod lupę wzięliśmy tym razem warszawską prokreację. Z danym przekazanych przez ratusz wynika, że w 2023 r. w stolicy urodziło się 29 249 dzieci. Było to 14 324 dziewczynek i 14 925 chłopców. Dla porównania rok wcześniej na świat przyszło 31 950 dzieci.

W minionym roku w Warszawie raz kolejny królowały tradycyjne imiona. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajęli Jan (678) i Zofia (509). Zaś wśród najrzadziej nadanych imion dla dzieci w 2023 r. można wyróżnić: Tolisława, Gościmira, Marcjannę i Lucyllę.

W te miesiące warszawskie porodówki pękały w szwach

Wśród danych przekazanych nam przez stołeczny ratusz uwagę zwracają te dotyczące liczby narodzin w poszczególnych miesiącach roku. Śmiało można z nich wywnioskować, że warszawiacy na owocne zbliżenia intymne upodobali sobie okres jesienno-zimowy! Nic dziwnego, dni wtedy są coraz krótsze i chłodniejsze. Mamy też wtedy więcej spokoju i czasu dla siebie, przez co jesteśmy bardziej zrelaksowani i w dobrym nastroju. Poza tym deszczowe i śnieżne dni za oknem sprawiają, że chętniej się przytulamy i lądujemy pod kołderką lub kocykiem.

Najwięcej dzieci w 2023 r. urodziło się w sierpniu - 2 692. Na drugim miejscu znalazł się marzec - 2665. Podium zaś zamyka maj - 2640. Najmniej dzieci urodziło się zaś w grudniu - 1982.

Poniżej przedstawiamy zestawienie z całego roku:

styczeń - 2 582

luty - 2 320

marzec - 2 665

kwiecień - 2 223

maj - 2 640

czerwiec - 2 369

lipiec - 2 555

sierpień - 2 692

wrzesień - 2 407

październik - 2 455

listopad - 2 359

grudzień -1 982