Warszawa. Rowerowa masa krytyczna przejechała przez miasto

Rowerzyści co jakiśczas zaaznaczają swoją obecność w mieście. Masa krytyczna ma nie tylko na celu dobrą zabawęi wspólnąprzejażdżkę. Ma przede wszysstkim zwrócić uwagę pozostałych użytkowników dróg, że rowerzystów jest naprawdę wielu. Piątkowa impreza ruszyła z placu Zamkowego w kierunku Nowego Światu i dalej mostem Poniatowskiego na Pragę. Jak informował ratusz, rowerzyści zachęcali do głosowania na rowerowe projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Transport rowerowy jest tani, zdrowy i nie powoduje hałasu, datego ma wielu zwolenników.

Po drugiej stronie są jednak fani czterech kółek. Zmasowany przejazd rowerzystów powoduje zawsze spore utrudnienia w ruchu samochodowym, dlatego jak zwykle na organizatorów przejazdu posypały się w internecie gromy. Kierowcy odczuli to tym bardziej, że impreza odbyła się w piątek, gdy ruch w mieście jest zawsze większy niż zwykle.

Rowerzyści opanowali Warszawę. Rowerowa masa krytyczna przejechała przez miasto