Różowy autobus wyjechał na ulice Warszawy. Za kierownicą TYLKO kobiety!

Różowy autobus wyjechał na ulice Warszawy. Za kierownicą TYLKO kobiety!

Wraz z początkiem marca na ulice Warszawy wyjątkowy autobus. Wyjątkowy, bo cały różowy! Co więcej, za jego kierownicą zasiadają wyłącznie kobiety. MZA zapowiada, że to nie koniec niespodzianek. Którą linię obsługuje różowy autobus miejski i do kiedy będzie kursował ulicami Warszawy? Szczegóły w artykule.