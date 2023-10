i Autor: POLICJA Roztrzaskali szklaną butelkę na jego głowie i zabrali mu jedzenie. Brutalny napad na dostawcę

Roztrzaskali butelkę na jego głowie i próbowali udusić. Brutalny napad na Bogu ducha winnego chłopaka

Do horroru doszło 2 października na terenie osiedla przy ul. Ciołkosza na warszawskiej Białołęce. Dwóch chłopaków zaatakowało dostawcę jedzenia. Dusili go, bili rękami, kopali, a na koniec zabrali zamówienie. Kiedy kurier chciał odzyskać paczkę, został uderzony butelką w głowę. Trafił do szpitala.