Awaria systemu zarządzania ruchem lotniczym. Sprawę bada ABW

Awaria systemu zarządzania ruchem lotniczym, używanego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), spowodowała, że samoloty nie mogły startować. Na szczęście, jak informował rzecznik PAŻP Marcin Hadaj, system zapasowy zadziałał, a bezpieczeństwo operacji lotniczych było przez cały czas zachowane na maksymalnym poziomie.

Sprawę natychmiast podjęły odpowiednie służby. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że szef MSWiA i koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, po otrzymaniu sygnału o awarii, natychmiast uruchomił działania. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) zbierają informacje i weryfikują je pod kątem ewentualnej dywersji.

Samoloty nie mogły startować

Awaria systemu PAŻP spowodowała spore utrudnienia na lotniskach w całej Polsce. Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont poinformowała o przywróceniu operacji startów i lądowań, ale wcześniej pasażerowie musieli uzbroić się w cierpliwość. Podobna sytuacja miała miejsce w Gdańsku, gdzie lotnisko mogło wysyłać samoloty na północ, do Skandynawii, ale starty na południe były ograniczone.

Na Katowice Airport rejs do Manchesteru był opóźniony o 45 minut. Z kolei w podrzeszowskiej Jasionce samolot do Dublina wystartował 80 minut później, do Warszawy - ok. dwóch godzin, a do Monachium - ok. godziny. Mimo to rzecznik lotniska Waldemar Mazgaj zapewnił, że sytuacja wraca do normy.

Przed godziną 13 o utrudnieniach informowało także lotnisko w Balicach, gdzie większość lotów była opóźniona od kilku minut do ponad dwóch godzin. Na szczęście, niektóre lotniska, takie jak Lublin, Poznań i Szczecin-Goleniów, działały bez większych zakłóceń.

Podstawowy system zarządzania ruchem lotniczym przywrócony. "Usterka" usunięta

Po kilku godzinach nerwowego oczekiwania rzecznik PAŻP Marcin Hadaj przekazał dobrą wiadomość.

- Po zastosowaniu wszystkich niezbędnych procedur podstawowy system zarządzania ruchem lotniczym został przywrócony. Powodem przejściowych problemów była usterka, która została niezwłocznie usunięta – poinformował.

Teraz najważniejsze jest, aby PAŻP wyjaśniła przyczyny awarii i podjęła kroki, aby podobne sytuacje nie powtórzyły się w przyszłości. Pasażerom pozostaje uzbroić się w cierpliwość i śledzić komunikaty lotnisk, aby na bieżąco monitorować sytuację swoich lotów.