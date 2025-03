Runął autobusem z mostu w Warszawie. Prokuratura chce wyższej kary dla kierowcy

27 marca 2025 roku w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa apelacyjna. Prokuratura wniosła o zmianę kwalifikacji czynu i podwyższenie kary do 12 lat pozbawienia wolności.

− To, że takie zdarzenie zaistniało, nie wynikało z braku możliwości przewidzenia konsekwencji. On świadomie wziął narkotyki i zdawał sobie doskonale sprawę, do czego może to doprowadzić. Natomiast zagrożenie to całkowicie zlekceważył […]. Dlatego wnoszę o to, by sąd dokonał zmiany kwalifikacji czynu, przyjęcie tego, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym popełnienia czynu oraz orzeczenia kary 12 lat pozbawienia wolności − argumentowała prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.

Obrońcy Tomasza U. wnieśli o złagodzenie kary i zniesienie zadośćuczynienia dla firmy przewozowej i spółki odpowiedzialnej za utrzymanie dróg na moście. Adwokat Ewa Waszkowiak podkreślała, że sąd pierwszej instancji nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności.

− To jest kara zbyt surowa. Sąd I instancji nie wziął pod uwagę okoliczności, czyli tego, że oskarżony udzielał pomocy, wybijał szyby, wyprowadzał pasażerów z autobusu, a po wszystkim siedział i płakał, to naturalny element skruchy − przypomniała. Obrona podnosiła również kwestię barierki, która ich zdaniem powinna była zatrzymać autobus.

− Codziennie jeżdżę tą trasą, codziennie zjeżdżam tym zjazdem i zastanawiam się czy to jest miejsce bezpieczne. Jeżeli ktoś mi zajedzie drogę, mogę uderzyć w barierki i wypaść z trasy. Barierka miała zatrzymać auto, a nie go przepuścić − dodaje.

Sąd odroczył sprawę do 9 kwietnia. Tego dnia ogłosi również wyrok.

Przypomnijmy, że wypadek na moście Grota-Roweckiego miał miejsce w 2020 roku. Sąd Okręgowy uznał Tomasza U. winnym nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym i umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa.

Mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, w październiku ubiegłego roku Tomasz U. spowodował kolejny wypadek, potrącając pieszego na Rondzie Tybetu w Warszawie. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, a prokuratura postawiła mu zarzuty. Obecnie przebywa w areszcie tymczasowym.

