Ruszyła apelacja skazanych za pomoc w zabójstwie na Nowym Świecie. „Zmniejszenie wyroku”

To będzie najtańsze połączenie z Warszawy nad morze. Pociągiem prosto na plażę. Ile kosztują bilety?

Oto najlepsze miejsce do życia na Mazowszu. Zielona oaza tuż pod Warszawą. Ranking top 10 miejscowości

W czwartek (12 czerwca) odbyła się kolejna rozprawa w sprawie śmierci Maćka spod Tucholi. Do tragedii doszło w nocy z 7 na 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie. 29-latek zwrócił uwagę trzem agresywnie zachowującym się mężczyznom. Został brutalnie pobity i ugodzony nożem.

Śmiertelny cios nożem zadał 29-letniemu muzykowi najprawdopodobniej właśnie Dawid M. Po bójce uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony w ramach ekstradycji i czeka na swój proces. Jego dwaj kumple, którzy w nocy z 7 na 8 maja 2022 roku również brali udział w bójce, walczą teraz w apelacji o uchylenie wyroków. W czwartek (12 czerwca) odbyła się kolejna rozprawa. Obrona Sebastiana W. domagała się ponownego odtworzenia nagrań monitoringu, które mogą obalić ustalenia sądu pierwszej instancji.

− W uzasadnieniu wyroku pierwszej instancji zostały przypisane mojemu klientowi zachowania, które po jego stronie nie miały miejsca. I uważam, że odtworzenie tych nagrań może mieć wpływ na zmniejszenie jego wyroku − powiedział w rozmowie z „Super Expressem” Piotr Jarząb i dodaje, że Sebastian W. nie bił pokrzywdzonego w chwili, gdy ten był dźgany nożem.

Czy jednak to wystarczy, by złagodzić karę? Obrońcy domagali się wyznaczenia kaucji i zwolnienia swoich klientów z aresztu, bo „oskarżony jest już inną osobą, będzie przestrzegał prawa". Na to się jednak sąd nie zgodził. Prokurator Szymon Banna ma nadzieję, że po wrześniowej ocenie monitoringu sąd wyda już wyrok.

− Sąd będzie, na kolejnym terminie rozprawy, zapoznawał się z kolejnymi wyjaśnieniami oskarżonych w kontekście odtworzonego im ponownie zapisu monitoringu i miejmy nadzieję, że wówczas są to również stanowiska co do zasadności treści wyroku sądu pierwszej instancji i usłyszymy w tej sprawie wyrok – zapowiedział prok. Banna.

Kolejna rozprawa we wrześniu.

Brutalnie zamordowali Maćka na Nowym Świecie. Sąd nie miał litości, spędzą za kratkami długie lata Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.