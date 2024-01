Ruszyła sprzedaż biletów na Targi Książki i Mediów VIVELO w Warszawie. Karnawałowa okazja cenowa

Zrób to w poniedziałek, dokładnie o 18:52! Są 22 powody, żeby tego nie przegapić!

Targów Książki i Mediów VIVELO

Druga edycja Targów Książki i Mediów VIVELO odbędzie się w dniach 16-19 maja 2024 r. (czwartek-niedziela) na PGE Narodowym w Warszawie. Atrakcji przez cztery dni wydarzenia z pewnością nie zabraknie.

Zeszłoroczna edycja przyciągnęła blisko 40 000 osób! Na ok. 20 000 m2 powierzchni PGE Narodowego, stworzono wówczas 11 stref tematycznych m.in. #spotkajautora, #booktok, #gaming, #lifestyle, #mamatatadziecko, #audio czy #japonia, na których odbyło się około 100 wydarzeń towarzyszących. Obyło się ponad 550 spotkań z autorami m.in. Remigiuszem Mrozem, Katarzyną Bondą czy Aleksandrem Kwaśniewskim. W tym roku atrakcji ma być jeszcze więcej!

- Targi Książki i Mediów VIVELO to wydarzenie szyte na miarę, dostosowane do potrzeb i branży i czytelników. W roku ubiegłym widok blisko 40 000 odwiedzających upewnił nas w tym, że uwzględnienie w programie nowych technologii, gier, podcastów, literatury young adult i zaproszenie do współpracy internetowych twórców było dobrym posunięciem. W tym roku pójdziemy krok dalej - stwierdziła Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów.

Ruszyła sprzedaż biletów na Targi Książki i Mediów VIVELO

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na majową edycję Targów Książki i Mediów VIVELO. Skorzystaj z karnawałowej promocji i kup bilet taniej!

Rodzaje i ceny biletów na Targi Książki i Mediów VIVELO:

Bilet normalny – 14 zł

Bilet ulgowy (uczniowie i studenci do 26 roku życia (za okazaniem legitymacji) – 7 zł

Bilet rodzinny (dwoje dorosłych + dwoje dzieci do 18 roku życia lub jedna osoba dorosła + troje dzieci do 18 roku życia) – 35 zł

Karnet 4-dniowy – 40 zł

Ceny biletów dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

Bilet normalny – 10 zł

Bilet ulgowy – 5 zł

Wstęp wolny za okazaniem biletu wstępu wolnego obowiązuje:

dzieci poniżej 12 roku życia pod opieką dorosłych (za okazaniem legitymacji)

emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji emeryta/rencisty)

seniorzy po 70 roku życia (po okazaniu dokumentu ze zdjęciem)

osoby z niepełnosprawnością (po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej) wraz z opiekunem

UWAGA! Warunkiem skorzystania z biletu ulgowego/biletu wstępu wolnego jest okazanie dokumentu uprawniającego do ulgi

Bilety na Targi Książki i Mediów VIVELO możesz kupić TUTAJ.