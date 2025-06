Zimowy rozkład lotów Ryanair na sezon 2025 to prawdziwa rewolucja dla podróżujących z Warszawy. Oprócz dotychczasowych połączeń, pasażerowie będą mogli skorzystać z sześciu nowych tras do: Leeds, Porto, Pizy, Sewilli, Malagi i Tirany. A to nie wszystko, bo zwiększona zostanie również częstotliwość lotów na popularnych trasach, takich jak Alicante, Bruksela-Charleroi i Pafos.

Nowe trasy Ryanair z Warszawy. Zimowy rozkład lotów 2025

− Jako linia lotnicza nr 1 w Polsce, z przyjemnością ogłaszamy nasz największy w historii zimowy rozkład lotów z lotniska Warszawa-Chopina, który dodatkowo podkreśla rozwój Ryanair zarówno w Warszawie, jak i w całej Polsce − powiedział Jason McGuinness, Chief Commercial Officer w Ryanair.

Rozkład lotów linii Ryanair w sezonie Zima’25 z lotniska Warszawa-Chopina obejmie łącznie 12 tras, w tym 6 nowych zimowych kierunków: Leeds, Porto, Piza Sewilla, Malaga i Tirana. Samoloty będą latać z większą częstotliwość na popularnych trasach: Alicante, Bruksela-Charleroi i Pafos. Ryanair zapowiada również, że dzięki zmianom dostępnych będzie aż 150 tys. dodatkowych miejsc (340 tys. miejsc ogółem).

Ryanair inwestuje w Polsce. Więcej samolotów na lotniskach w kraju

Ryanair nie tylko rozszerza ofertę z Warszawy, ale również inwestuje w rozwój swojej floty w całej Polsce. − Dalszy rozwój Ryanair na lotnisku Chopina w Warszawie podkreśla nasze długoterminowe inwestycje w regionie, a także w Polsce, gdzie w tym roku zainwestowaliśmy w dodatkowe zbazowane samoloty na lotniskach w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i w Poznaniu − dodał McGuinness.

Ryanair zachęca pasażerów do wcześniejszej rezerwacji biletów na stronie ryanair.com, aby zapewnić sobie najniższe ceny na zimowy sezon. To doskonała okazja, by zaplanować zimowy urlop lub krótki wypad do jednego z nowych, atrakcyjnych kierunków.

