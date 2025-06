Rząd Tuska szykuje zmiany w szkołach. Właśnie podali szczegóły

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Rewolucja w edukacji! Czego nauczą się dzieci?

Start misji Ax-4 z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego odbył się 25 czerwca. Polak, jako drugi rodak w historii, znalazł się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie przeprowadzi 13 eksperymentów naukowych. To historyczne wydarzenie stało się impulsem do wprowadzenia zmian w polskim systemie edukacji.

Jak poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka, już od września w szkołach pojawią się specjalne lekcje i materiały przygotowane we współpracy z astronautą. − Mamy przygotowane z nim materiały. W szkole od września będą liczne spotkania i rozmowy o kosmosie − podkreśliła Nowacka na antenie Polsat News.

Kosmiczna misja Polaka zmienia szkoły! Nowe przedmioty już od września

Wprowadzenie treści związanych z eksploracją kosmosu do programu nauczania to nie tylko ciekawostka, ale świadoma strategia rozbudzania zainteresowań uczniów. − Polska dostaje taki impuls, że to jest warte każdych pieniędzy − mówiła Nowacka w programie „Graffiti”. Według niej misja kosmiczna może stać się pretekstem do rozwijania pasji uczniów w dziedzinach nauk ścisłych.

Sławosz Uznański-Wiśniewski angażuje się również osobiście w działania edukacyjne. Jak zaznaczyła Nowacka, jeśli harmonogram pozwoli, astronauta chciałby odwiedzać polskie szkoły. − Dziś tysiące dzieci zostało zainspirowanych, a od września ruszą z nauką − powiedziała ministra, licząc na trwały efekt misji w systemie oświaty.

Nowe treści edukacyjne mają być inspiracją dla młodych ludzi i zachęcić ich do nauki przedmiotów ścisłych. Polska szkoła zyska nowy impuls, a uczniowie będą mieli okazję rozwijać swoje pasje związane z kosmosem. Jak podkreśla Onet.pl, misja Ax-4 to nie tylko historyczne wydarzenie, ale również impuls do nowoczesnej edukacji. Dzięki niej nauka o kosmosie przestaje być abstrakcją, a staje się realną częścią codzienności uczniów w całym kraju.

