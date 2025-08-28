Podczas czwartkowych ćwiczeń przed prestiżowym AirSHOW w Radomiu doszło do katastrofy samolotu F-16. Niestety, pilot maszyny poniósł śmierć na miejscu. Ta tragiczna informacja wstrząsnęła opinią publiczną i stawia pod znakiem zapytania dalszy przebieg zaplanowanej imprezy.

W związku z dramatycznym wydarzeniem, na miejsce natychmiast udały się służby ratunkowe oraz przedstawiciele władz państwowych i wojskowych. Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Marek Pawlak, poinformował Polską Agencję Prasową (PAP) o podjętych działaniach.

Akcja na miejscu katastrofy i konferencja prasowa

„Na miejscu katastrofy F-16 pracują służby. W drodze jest dowódca generalny RSZ gen. broni Marek Sokołowski” – przekazał płk Pawlak. Zaznaczył również, że na godzinę 22.30 zaplanowano konferencję prasową w Radomiu, podczas której zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące tragedii.

Na miejscu katastrofy pojawił się również wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), Władysław Kosiniak-Kamysz, co świadczy o powadze sytuacji i zaangażowaniu najwyższych władz w wyjaśnienie przyczyn wypadku.

Doświadczony pilot za sterami F-16

„To był normalny trening do pokazu, który miał się odbyć w trakcie AirSHOW w Radomiu” – wyjaśnił płk Pawlak, odpowiadając na pytania dotyczące potencjalnych przyczyn katastrofy. Podkreślił również, że za sterami myśliwca F-16 siedział bardzo doświadczony pilot, co dodatkowo komplikuje wyjaśnienie przyczyn tragedii. Wypadek doświadczonego pilota rodzi wiele pytań o stan techniczny maszyny i procedury bezpieczeństwa.

Śledztwo w toku

Rzecznik Dowództwa Generalnego poinformował, że na miejscu zdarzenia pracują służby, w tym prokurator oraz Żandarmeria Wojskowa. „Nie mam jeszcze potwierdzenia, czy na miejscu jest już Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, bo to oni są najważniejsi w tej chwili” – dodał płk Pawlak. Obecność Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego jest kluczowa dla ustalenia przyczyn katastrofy i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Płk Pawlak przekazał, że około godziny 22.30 w Radomiu odbędzie się konferencja prasowa z udziałem m.in. szefa MON. W drodze do Radomia jest również dowódca generalny RSZ, gen. broni Marek Sokołowski.

Pytany o to, czy zaplanowane na ten weekend pokazy AirSHOW zostaną odwołane, płk Pawlak odpowiedział, że informacje w tej sprawie zostaną prawdopodobnie przekazane podczas konferencji prasowej. Decyzja o odwołaniu lub kontynuacji AirSHOW zależy od wielu czynników, w tym od ustaleń śledztwa oraz nastrojów społecznych.